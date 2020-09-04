Зрителям покажут новую версию фильма "Крестный отец 3"

Третью часть "Крестного отца" выпустили в 1990 году. Фото: pixabay

Выпустить новую версию фильма "Крестный отец 3" решил американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола.

В ленте будет другое начало и финал, новые сцены и музыкальные номера, сообщает The Film Stage.

По словам Копполы, новая версия будет ближе к его авторскому видению.

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"С этими изменениями и восстановленными кадрами и звуком для меня это более подходящее завершение" Крестного отца "и" Крестного отца 2 ", - рассказал режиссер.

Фильм выйдет в ограниченный прокат в декабре 2020-го, а затем появится на стримингових сервисах. Напомним, третью часть "Крестного отца" выпустили в 1990 году. В центре сюжета - Майкл Корлеоне, исполнитель роли - Аль Пачино, который стремится перейти в легальный бизнес.

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