Съемки нового "Бэтмена" приостановили из-за болезни Паттинсона

Новый "Бэтмен" выйдет в прокат в октябре 2021 года. Фото: Reuters

У Роберта Паттинсона обнаружили коронавирус. Съемки нового фильма "Бэтмен", где он исполняет главную роль, приостановили.

Об этом сообщает Vanity Fair.

"Один из членов производства фильма сдал положительный тест на Covid-19, и был изолирован в соответствии с действующими правилами. Съемки временно приостановлены", - сообщили в Warner Bros.

Новый "Бэтмен" выйдет в прокат в октябре 2021 года. В ленте Паттинсону будут противостоять: Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Пол Дано в роли Загадочника и Колин Фаррелл, который будет играть Пингвина.

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Британский актер, известный по роли вампира Эдварда Каллена в серии фильмов "Сумерки", Роберт Паттинсон выбран самым привлекательным мужчиной мира в соответствии с древнегреческого принципа "золотого сечения".