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среда, 29 апреля 2020 04:45

"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают

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&quot;Золото Карпат&quot;: рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
Рэпер Палиндром отснял художественные объекты Львова прошлого века для клипа "Святковий". Фото: youtube.com

Львовский рэпер Палиндром выпустил клип на песню "Святковий", в котором показал артефакты искусства XX века, которые исчезают. Это второй сингл с будущего альбома, релиз которого запланирован на июнь.

Композиция посвящена "моим Карпатам", которые музыкант видит из окна пятиэтажки на родной улице Патона. В клипе использованы старые пленочные кадры карпатских праздников и съемка художественных объектов украинского искусства советского периода, которые сейчас довольно сложно найти во Львове. Палиндром захотел сохранить в видео образы мозаик, скульптур, панно и муралов, которые "приближают нас к детскому восприятию города, но вскоре исчезнут, ведь не находятся ни под какой защитой".

"Эта работа - как отпечаток пережитого в забытой эпохе. Когда на дворе были 00's, я ходил в первый класс и гонял голубей, спотыкаясь о бордюры, - говорит рэпер. - Однажды я решил залезть на велосипед и отснять все элементы моего детства в эпохе, где умер совок, но оставил после себя много артефактов".

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В припеве использованы слова из песни Ивана Поповича "Золото Карпат", которая является для Палиндрома символом могущественных гор.

"Путешествие между полюсами, от читки к легкому лоу-файному напеванию. Раздвоение срастается, расслоение заживает. Лишь история остается в хрониках и знаках/достопримечательностях постоянно утраченной и не проговоренной", - говорит о клипе художник Ярослав Футимский.

Палиндром - сольный проект Степана Бурбана, музыканта и режиссера из Львова. Также известен под псевдонимом Кашляючий Ед и как участник хип-хоп группы "Глава 94". Дебютный альбом Палиндрома "Про сьогодні, вчора і завтра" вышел в сентябре прошлого года. Был признан лучшей украинской пластинкой 2019-го по версии онлайн-журнала "Слух".

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