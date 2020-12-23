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среда, 23 декабря 2020 12:50

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

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Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение
2013-го Злата Оґневич представляла Украину на "Евровидении". Исполнила песню Gravity. Заняла третье место.Фото: Instagram

23 декабря 2013 года с 3-й попытки Злата Огневич получила право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение. В национальном отборе получила максимальное количество баллов - 40.

"Замерзли во время отбора, огромное помещение. Его просто невозможно нагреть, - говорит певица. - Устала. За ночь до выступления почти не спала, волновалась. Сегодня отключилась наконец, но в 6:00 нужно было вставать. До сих пор не осознаю, что это наконец произошло. Немножко отдохну, а после Нового года начнем активно готовиться. Новый год будем праздновать в Трускавце со всей нашей командой, у меня там работа. Но и на отдых времени хватит".

Настоящее имя Златы — Инна Бордюг. Родилась в российском Мурманске, детство провела в Крыму, в Судаке. В Киеве закончила Музыкальное училище им. Глиера. Поступила в столичный институт музыки на отделение джазового вокала. Была солисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

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На отборе Злата исполнила песню Gravity на английском. В смс-голосовании Злате отдали голоса 8638 украинцев.

"Когда впервые 2009 года принимали участие в отборе, в сущности использовали эфир как площадку для старта Златы. Песня была не в формате Евровидения, но ее запомнили. Именно это стало началом проекта "Злата Огневич", - говорит продюсер певицы Михаил Некрасов. - В этот раз начали готовиться целеустремленно и заблаговременно. Было несколько вариантов песен. Много советовался с западными коллегами. Эта песня не совсем для радиоэфиров, но вполне в формате конкурса и подходит Злате. Главное — светлая, хорошая".

Евровидение-2021 может не состояться из-за пандемии Covid-19. Организаторы огласили особое правило во время коронавируса.

Украина примет участие в конкурсе в 1-м полуфинале. Группа Go-A выступит уже 18 мая.

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Дата
23
декабря

Злата Огневич победила в нацотборе на Евровидение

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