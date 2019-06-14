Женский манифест: Kazka презентовала песню

Группа Kazka выпустила песню из будущего альбома Nirvana. Выход пластинки планируется на сентябрь. Композиция "Песня смелых девушек" - новый женский манифест. По словам участников группы, это призыв знать себе цену и не позволять себя обижать.
Песня стала частью акции благотворительного фонда Tabletochki, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. В клипе фигурируют имена лиц, принявших участие в акции.
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Презентация нового альбома состоится 14 ноября в киевском Дворце Спорта.
Видео на главный хит группы Kazka "Плакала" имеет наибольшее количество просмотров на Youtube среди украинских клипов - 227 млн. Предыдущий рекорд принадлежал песни DZIDZIO "Я и Сара" - 23 млн.
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