Женский манифест: Kazka презентовала песню

Группа KAZKA в своих песнях часто осмысляет женскую силу. tsn.ua

Группа Kazka выпустила песню из будущего альбома Nirvana. Выход пластинки планируется на сентябрь. Композиция "Песня смелых девушек" - новый женский манифест. По словам участников группы, это призыв знать себе цену и не позволять себя обижать.

Песня стала частью акции благотворительного фонда Tabletochki, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. В клипе фигурируют имена лиц, принявших участие в акции.

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Презентация нового альбома состоится 14 ноября в киевском Дворце Спорта.

Видео на главный хит группы Kazka "Плакала" имеет наибольшее количество просмотров на Youtube среди украинских клипов - 227 млн. Предыдущий рекорд принадлежал песни DZIDZIO "Я и Сара" - 23 млн.