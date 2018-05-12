Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума

Фото: Ольга Васькив

Во Львове продолжается третий день 11 Детского форума. Три этажа Дворца искусств занимают тематические площадки с конкурсами, квестами, развлечениями, мастер-классами, научными опытами, спортивными развлечениями. Новинки украинских издателей представлены на книжной ярмарке в галерее на улице. Организаторы анонсировали 250 новинок детской литературы, выданных специально к форуму. Приехали 35 лучших детских издательств.

На третьем этаже Дворца искусств много столиков для настольных игр. Дети могут научиться играть в них бесплатно, проводят соревнования и поединки. Самые дешевые игры стартуют от 200 грн, самые дорогие - 4000 грн.

"Настольные игры последние 10 лет в Украине начинают набирать популярность. В мире в год выпускают полтысячи новых настольных игр, двадцать из них попадают на мировые рынки и становятся хитами. Настольные игры приучают детей к командной работе, общению и взаимодействию, развивают память, логику, внимание, скорость. Если родители с детьми часто играют и эти игры дома - устанавливается хороший контакт и связь между ними. Они делают что-то интересное сообща. Кроме того, можно интересной игрой "оторвать" подростка от компьютера", - говорит Сергей Лиман. Представляет на Детском форуме Магазин досуга "Хобби Монстр"

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По замыслу организаторов, дети-посетители попадают в волшебное королевство "Буквордс", путешествуют тематическими землями королевства и собирают ключи от него. У информационного стенда волонтеры в костюмах королев и в коронах принимают заполненные карточки от детей. Они участвуют в соревнованиях - ищут восемь волшебных ключей от королевства "Буквордс".

"Чтобы найти восемь ключей - предстоит принять участие в научных, спортивных, литературных и других квестах. Кто выполнит все задания - получит диплом обладателя ключей королевства. Ежедневно диплом получат полтысячи маленьких участников", - говорит волонтерка.

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12 мая в конференц-зале прошло сразу два захода с участием руководительницы министерства здравоохранения Ульяны Супрун. Вместе с семейными врачами Михаилом Незнановським и Игорем Заставным говорили, как выбрать надежного врача. Позже, приняла участие в дискуссии "Girl power: как подтверждать социальные стереотипы" вместе с Ларисой Денисенко, Таней Стус, Гаськой Шиян и Софией Челяк.

"Когда меня назначили на эту должность, пришло много прессы. И женщины-журналистки меня спрашивали, почему я не имею макияжа, почему мои волосы или ботинки такие. Мужчину они бы такого не спрашивали. Когда человек смотрит на женщину, как на объект - это одно. А когда женщина не поддерживает женщину - это хуже. Мы должны показывать пример своим дочерям", - говорит Ульяна Супрун.

После мероприятий Ульяна Супрун фотографировалась и отвечала на вопросы всех желающих.

Вход на площадь перед Дворцом, в галерею бесплатный, вход внутрь - платный. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, детей переселенцев, участников АТО, участников боевых действий и героев Майдана, воспитанников детских домов и интернатов, детей-сирот и полусирот, пенсионеров вход бесплатный.