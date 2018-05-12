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Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
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11 Детский форум, третий день
Фото: Ольга Васькив
11 Детский форум, третий день
11 Детский форум, третий день
11 Детский форум, третий день
11 Детский форум, третий день

Во Львове продолжается третий день 11 Детского форума. Три этажа Дворца искусств занимают тематические площадки с конкурсами, квестами, развлечениями, мастер-классами, научными опытами, спортивными развлечениями. Новинки украинских издателей представлены на книжной ярмарке в галерее на улице. Организаторы анонсировали 250 новинок детской литературы, выданных специально к форуму. Приехали 35 лучших детских издательств.

На третьем этаже Дворца искусств много столиков для настольных игр. Дети могут научиться играть в них бесплатно, проводят соревнования и поединки. Самые дешевые игры стартуют от 200 грн, самые дорогие - 4000 грн.

"Настольные игры последние 10 лет в Украине начинают набирать популярность. В мире в год выпускают полтысячи новых настольных игр, двадцать из них попадают на мировые рынки и становятся хитами. Настольные игры приучают детей к командной работе, общению и взаимодействию, развивают память, логику, внимание, скорость. Если родители с детьми часто играют и эти игры дома - устанавливается хороший контакт и связь между ними. Они делают что-то интересное сообща. Кроме того, можно интересной игрой "оторвать" подростка от компьютера", - говорит Сергей Лиман. Представляет на Детском форуме Магазин досуга "Хобби Монстр"

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По замыслу организаторов, дети-посетители попадают в волшебное королевство "Буквордс", путешествуют тематическими землями королевства и собирают ключи от него. У информационного стенда волонтеры в костюмах королев и в коронах принимают заполненные карточки от детей. Они участвуют в соревнованиях - ищут восемь волшебных ключей от королевства "Буквордс".

"Чтобы найти восемь ключей - предстоит принять участие в научных, спортивных, литературных и других квестах. Кто выполнит все задания - получит диплом обладателя ключей королевства. Ежедневно диплом получат полтысячи маленьких участников", - говорит волонтерка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные квесты, тонны литературы и Ульяна Супрун: во Львове стартовал Детский форум

12 мая в конференц-зале прошло сразу два захода с участием руководительницы министерства здравоохранения Ульяны Супрун. Вместе с семейными врачами Михаилом Незнановським и Игорем Заставным говорили, как выбрать надежного врача. Позже, приняла участие в дискуссии "Girl power: как подтверждать социальные стереотипы" вместе с Ларисой Денисенко, Таней Стус, Гаськой Шиян и Софией Челяк.

"Когда меня назначили на эту должность, пришло много прессы. И женщины-журналистки меня спрашивали, почему я не имею макияжа, почему мои волосы или ботинки такие. Мужчину они бы такого не спрашивали. Когда человек смотрит на женщину, как на объект - это одно. А когда женщина не поддерживает женщину - это хуже. Мы должны показывать пример своим дочерям", - говорит Ульяна Супрун.

После мероприятий Ульяна Супрун фотографировалась и отвечала на вопросы всех желающих.

Вход на площадь перед Дворцом, в галерею бесплатный, вход внутрь - платный. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью, детей переселенцев, участников АТО, участников боевых действий и героев Майдана, воспитанников детских домов и интернатов, детей-сирот и полусирот, пенсионеров вход бесплатный.

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