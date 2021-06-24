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пятница, 25 июня 2021 00:32

Зеленский на Книжном арсенале искал книги по истории

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Зеленский на Книжном арсенале искал книги по истории
Книжный арсенал посетил Зеленский. Фото: Книжный арсенал \ Фейсбук

Президент Владимир Зеленский на фестивале "Книжный Арсенал" принял участие в марафоне писем для пленников Кремля - ​​#PrisonersVoice: "Открытка политзаключенному с Арсенала".

"Владимир Зеленский подписал соответствующую открытку", - отметили в Офисе президента.

"Замечательный фестиваль. Очень много образовательной литературы, много детских книг, художественной литературы. Я интересовался изданиями на историческую тему - мне это интересно. Я читаю утром, где-то в 5:30, когда есть время. А на ночь читать не могу - быстро засыпаю ", - рассказал Зеленский.

Президент и первая леди приобрели ряд изданий. "Среди приобретенных Владимиром Зеленским книг почти все победители конкурса "Лучший книжный дизайн-2021". В частности издание "Куда и откуда" творческой мастерской "Аграфка", получившее Гран-при конкурса и победу в номинации "Детская книга"", - говорится в сообщении.

Среди книг, которые приобрела президентская чета - "НАРБУТ. Студии. Воспоминания. Письма. (Реконструкция уничтоженного в 1933 году" нарбутовского сборника")" издательства "Родовид"; "Полеты во сне и наяву "Ъ" Национального центра Александра Довженко"; "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР "издательства "Виват"; "Большой президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте" издательства "Наш формат"; "Украина. Еда и история" издательства "иzhak" при поддержке Украинского института; "Куда и откуда" от Издательства Старого Льва.

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Издатели также подарили президентской чете на память книги "Ключ" Евгения Ильина, "Вдохновение. 37 звезд" Ростислава Репки и другие.

Фестиваль "Книжный Арсенал" открылся 23 июня в украинской столице. Он продлится до 27 июня в Художественном арсенале, где в течение пяти дней представят свою книжную продукцию 145 издательств и пройдет почти 300 событий.

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