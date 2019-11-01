Жарились в пустыне, танцевали на капоте Мустанга 1969-го: группа BRAII выпустила клип

Киевская альтернативная группа BRAII выпустила клип на песню Slipping с альбома Lovely Dark Things. Пластинка выйдет 8 ноября.

Автор: пресс-служба Группа BRAII выпустила клип на песню Slipping с альбома Lovely Dark Things

Режиссером 7-минутного видео является одесский оператор Павел Федоров. Сейчас живет и работает в Сан-Франциско, штат Калифорния, США.

"Slipping — это мини-фильм. Образы героев, то ли реальных, то ли вымышленных показаны через их внутренних демонов, — рассказывает солистка группы Оксана Брызгалова. — Мы жарились в пустыне, скитались придорожными гостиницами, танцевали на капоте Мустанга 1969-го , бежали от копов".

Вместе с ней в клипе появляется Сал Рамаццини — гитарист украины-американской рок-группы The Gitas, фронтмен коллектива "Димна Суміш".

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BRAII основала певица, гитаристка и автор текстов Оксана Брызгалова в 2017-м. С ней играют ударник Слава Лось, гитаристы Алексей Кривошеев и Андрей Шуляков. Исполняют инди-рок и пост-панк. В прошлом году выпустили дебютный альбом City of Nothing. В 2019-м участвовали в отборе на Евровидение.

Оксана Брызгалова — основательница и владелица студии звукозаписи "Исток". Её клиентами являются певицы Jamala, LAYAH, группы O.Torvald, "Бумбокс", INDT.