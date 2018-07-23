"Забрали оплату за четыре книги": известного писателя обобрали мошенники

Американский писатель украинского происхождения Чак Поланик заявил, что остался без средств к существованию.
Бухгалтер литературного агентства Donadio & Olson, которое представляет писателя, присвоил $3,4 млн компании, сообщает The Bookseller. Его арестовали за подделку бухгалтерских документов с 2011 года, с помощью чего он скрывал хищения.
"Похоже, что мою оплату за по крайней мере две мои последние - а возможно, и четыре книги - украли, поэтому у меня не остается никаких резервов для написания следующей книги", - сказал Поланик.
Он допустил, что ему придется продать дом, чтобы остаться на плаву до того момента, когда он получит прибыль от последующей книжной сделки.
"Письмо с самого начала было моим способом экономить деньги, потому что если пишешь, то не тратишь. Поэтому эта ситуация возвращает меня к письму", - добавил писатель.
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Чак Поланик - автор бестселлера "Бойцовский клуб" и еще 18 романов. Имеет украинское происхождение. Его дед был украинцем, который иммигрировал за океан в 1907 году.
На украинском произведения автора печатали издательства "Фолио" и "КСД".
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