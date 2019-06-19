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среда, 19 июня 2019 16:21

За тысячи лет до: начались съемки приквела "Игры престолов"

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За тысячи лет до: начались съемки приквела &quot;Игры престолов&quot;
Начались съёмки приквела "Игры престолов". Фото: eg.ru

Американский телеканал HBO начал съемки приквела "Игры престолов".

Процесс работы над проектом "Долгая ночь" проходит в Северной Ирландии, сообщил канал CNN.

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Приквел покажет события, которые произошли за тысячи лет до "Игры престолов". "Долгая ночь" также объяснит происхождение белых ходаков.

Съемки в провинции Белфаст стартовали в начале июня.

Телеканал HBO представил "Последний дозор" - документальный фильм о создании заключительного сезона "Игры престолов". В одном из эпизодов показали сборы актеров, на котором впервые читали сценарий финальной серии и не могли сдержать эмоций.

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