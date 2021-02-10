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среда, 10 февраля 2021 19:41

Высмеиваю символы романтической любви - художник
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В киевском центре современного искусства "Белый свет" открыли выставку живописи Romantic Collection. Художник Влад Кришовский посвятил свои работы детству в 1990-х. Рассказывает про самые интересные картины.

Автор: Instagram
 
"Высмеиваю старые символы романтической любви, - говорит художник Влад Кришовский. - Но в то же время люблю их. Это просто хорошие веселые картинки. Работаю на холсте, с маслом и растворителями. Что-то наливаю, не знаю куда оно дальше потечет. От этого классно дальше творить, люблю спонтанность. Делаю на картинах надписи шариковой ручкой, чтобы выглядело как рисунки из школьной тетради.
Автор: Instagram
 
Работы выглядят, как вкладыши с турецкой жвачки "Турбо" 1990-х годов. Белый квадрат, с таким же фоном и машинками. Использую линии и пятна, к тому же корявые.
Автор: Instagram
 
По этой выставке может сложиться впечатление, что часто рисую женскую грудь. На самом деле у меня ее мало в предыдущих работах. Это же не "обнаженка". Человек - хозяин своего тела. Как хочет, так и распоряжается. Пусть женщины сами решают, носить им бюстгальтеры или нет. Моя жена - феминистка. Проследила, чтобы в моих работах не было объективизации.
Автор: Instagram
 
Сделал наивные рисунки супергероев и боксеров. Все же в детстве мечтали вырасти сильными. Классический мускулинный комплекс. Когда-то человек с лошадью считался состоятельным кормильцем. Сейчас этот авторитет перевели на дорогую машину. Мы увязаем в этих архетипах всю жизнь.
Автор: Instagram
 
Название выставки Romantic Collection - это отсылка к кассетам, которые продавали в ларьках и на раскладках. Как ребенок 1990-х, хорошо знаю, зачем кассете карандаш. Мне жаль, что сейчас все в смартфонах. Когда был материальный носитель, то понимал его ценность и важность. Легко мог потерять. Провоцировал живое общение, когда с друзьями обменивались кассетами и ждали, пока они перезапишуться в магнитофоне.

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Идеальный образ человека, который заряжается энергией из прошлого - это Звездный Лорд со "Стражей Галактики" киновселенной Marvel. Гуляет на задворках вселенной под музыку 1980-х в своем плеере. Поэтому эстетика комиксов у меня тоже есть, например в написании шрифтов.
Автор: Instagram
 
Изображаю взрывы и пистолеты, но они милые. Это просто атрибуты детей, играющих во дворе. Оружие - это не всегда страшно, хоть создано для убийства. В США это, например, атрибут человека, который охраняет свою собственность".
Автор: Instagram
 
"Чтобы поддержать мужа, предоставила для выставки и свою работу, - говорит художница Александра Кришовская. - Это скейты папье-маше. Полгода назад начали кататься каждый вечер. Этот образ вдохновил зафиксировать это в скульптуре.
Автор: Instagram
 
Некоторые работы уже показывали в галерее в Славутиче, Киевская область. Делали совместную выставку. Зал был настолько убитый, что пришлось это обыгрывать. Например, на электрический щиток повесили картину, будто в рамку. Якобы пятно на стене - продолжение полотна.
Автор: Instagram
 
Влад постоянно вспоминает детство и юность. Мало того, что проходило в 1990-е, еще и в криминальном районе Черкасс. У него есть образы, которые повторяются. Например, спортсмен без рта и с размазанными глазами, будто плачет.
Автор: Instagram
 
В каждой картине есть бананы, в жизни постоянно их носит с собой. Иначе будет злым, потому что падает сахар. Делает абсурдными и упрощенными даже иконы. Например, Мария Магдалена с бутылкой вина и мячом Wilson с американского футбола. Изображает святых без напряжения и осуждения, а как положительных личностей.
Автор: Instagram
 
Надписи почти всегда не связаны с изображением. Специально содержат ошибки. Бывало, что посетители подходили и ругались: "Это же будто первоклассник нарисовал". Воспринимаю это как комплимент".
Уникальную выставку к юбилею Леси Украинский открыли в столице. Экспозиция содержит оригинальные костюмы, хранившиеся в фондах Киевского театра.
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