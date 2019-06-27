Вышла антология самой популярной любовной прозы 1920-х годов

Автор: facebook.com Антология любовной прозы "Молодость" стала 10-й книгой серии "Наши 20-е". Содержит два романа, повесть и три рассказа

Вторая антология любовной прозы 1920-х годов "Молодость" вышла в киевском издательстве "Темпора". Это 10-книжка из серии "Наши 20-е". В сборник вошли шесть произведений четырех авторов - Василия Вражливого, Александра Мизерницкого, Евгения Плужника, Юрия Шовкопляса.

Составительница серии, литературовед Ярина Цимбал и редактор Виталий Павлюк презентовали издание в столичном книжном магазине Книгарня "Є".

"15 лет по меньшей мере говорят о смерти бумажной книги. Не умерла, - говорит Ярина Цимбал. - Наши антологии успешно продаются. Хотя и не так, как Плужник при жизни. Совокупный тираж его романа "Недуга" превысил 5 тысяч экземпляров. Сейчас не читают, потому что не хотят. А тогда - потому что не умели. В Украине в середине 1920-х грамотных было 56 процентов".

Главный герой "Недуги" - коммунист, директор завода Иван Орловец. У него есть жена Наталья, но влюбляется в оперную певицу Ирину Завадскую. Узнает в ней девушку из своей юности, которую не может забыть, по сюжету.

"Произведение написано на спор с Валерьяном Пидмогильным и Борисом Антоненко-Давидовичем, мол, поэт может создавать хорошие романы, - продолжает Цимбал. - Действие произведений антологии "Молодость" в основном происходит в городе. В 1920-х эту прозу читали и любили, но на длительное время ее изъяли из библиотек, спрятали от читателей. Мы возвращаем забытые тексты к жизни.

В сборнике есть один уникальный случай. Роман Мизерницкого "Ганнуся" никогда не выходил отдельным изданием. Был напечатан только в журнале "Червоний шлях" - главном литературном ежемесячнике 1920-х. Это единственное художественное произведение этого автора, которое мы знаем. Абсолютный чиновник, бюрократ, всю жизнь работал по министерствам. Видимо, все то, чего ему не хватало - страстей, любви, ревности - есть в романе "Ганнуся".

Любовная проза - не жанр, а только часть психологических произведений, чрезвычайно популярных в 1920-х. Тогда вообще не было писателей, которые специализировались бы исключительно на книгах о любви - это узко и неинтересно. Сейчас во многом коммерциализировалась жанровая литература. Может быть Андрей Кокотюха, который строчит детективы. Или Ирен Роздобудько или Люко Дашвар с произведениями о любви. А в те годы автор был разноплановый, писал все, что хотел.

О современниках знать легче, чем о Вражливом или Мизерницком. Так ли много нынешних писателей читают нашу или зарубежную литературу, своих предшественников? На самом деле они мало начитанные - это видно по их текстах. Не достигли такого мастерства, как в 20-х годах. Не хватает умения писать, хорошо строить сюжет.

Мирослав Шкандрий в монографии о литературной дискуссии 1920-х цитирует, как в 1919-м некий читатель прислал в газету свои произведения. Очень слабые, графоманские. Редакция ему ответила, мол, нужен хороший сюжет и язык, выработанный стиль. "Всему этому вы можете научиться, читая Панаса Мирного, Лесю Украинку, Михаила Коцюбинского". Так и сегодняшним авторам можем сказать. Всему этому вы научитесь, читая Пидмогильного, Хвылевого, Вражливого, Мизерницкого, Плужника и других.

Три из четырех авторов антологии "Молодость" были репрессированы как враги советской власти. Мизерницкого и Вражливого - расстреляли, Плужник умер в ссылке на Соловках.

Следующий герой серии "Наши 20-е" - поэт и прозаик-авангардист Леонид Чернов. В январе этого года был его юбилей - 120 лет со дня рождения. Прошел незамеченным, но не можем не отметить. Совершил путешествие, переплыв из Владивостока в Одессу на пароходе. Бывал в индийских джунглях, где заболел туберкулезом. Увлекался автотехникой. Объездил на мотоцикле почти всю Украину. Начинал писать на русском, потом перешел на украинский. Издадим его поэтический сборник "Кобзар на мотоциклі" и прозаическую "Людина з іншої планети".

Потом у нас выйдут антологии исторической и криминальной прозы. Продолжим издавать репортажи. Точно будет еще один том любовной литературы".

"Для меня этот проект является знакомством с менее известными авторами. После того, как прочитал Кулиша и Хвылевого, заходишь сюда, - говорит Виталий Павлюк. - В антологии "Молодость" больше всего понравились "Недуга" Плужника и "Геній" Шовкопляса.

Важны не просто хорошие тиражи Плужника. А то, что он успел открыто написать о таких вещах, о которых потом долго невозможно было говорить. О межклассовой любви, влечении, страсти, как они соотносятся. Вечные темы.

"Геній" Шовкопляса тоже звучит сегодня актуально. Написан с позиции сильной, волевой женщины. В повести представлены все те обсуждения, которые наблюдаем сейчас. О правах женщин, о том, что все могут сказать "нет".

Переиздаем эти произведения, чтобы люди понимали, как современно могли высказываться украинские писатели столетие назад".

Антология "Молодость" стоит 190 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во всех произведениях есть половые отношения, а слова "секс" нет

Издательство "Темпора" выпускает серию "Наши 20-е" с января 2016-го. Вышло 10 томов. Это антологии прозы 1920-х годов - детективной, фантастической, репортажной, любовной, женской - и авторские сборники - Майка Йогансена, Гео Шкурупия, Александра Марьямова. Проект направлен на возвращение читателям популярных в 1920-х писателей.