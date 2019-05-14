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вторник, 14 мая 2019 13:36

Вышел трейлер скандального фильма о Василии Стусе

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Вышел трейлер скандального фильма о Василии Стусе
Фото: facebook.com

Вышел первый трейлер биографического фильма "Заборонений" о последних годах жизни поэта и советского политзаключенного Василия Стуса.

В августе прошлого года стало известно, что из исторической драмы о Стусе убрали сцену суда. Его государственным адвокатом был Виктор Медведчук. Он поддержал позицию прокурора. Поэта обвиняли в антисоветской агитации и пропаганде. В 1980-м приговорили к 10 годам заключения и пяти - ссылки. Отбыв половину срока, Стус в 47 лет погиб в тюремном карцере колонии в Пермской области России.

В настоящее время Виктор Медведчук - пророссийский политик и кум президента РФ Владимира Путина. После огласки авторы картины пообещали: эпизод с Медведчуком вернут в ленту.

"Фильм о Василии Стусе - выдающемся поэте, незаурядной личности, борце за независимость Украины в XX веке - вызвала большой интерес у всех еще на этапе создания, - говорит глава Госкино Филипп Ильенко. - Наконец украинский зритель увидит картину и сможет составить собственное впечатление о фильме, который бурно обсуждался и является очень ожидаемым".

Ленту снял режиссер Роман Бровко. Главную роль исполнил актер театра и кино Дмитрий Ярошенко. Также в фильме сыграли Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Картина создана при поддержке Госкино Украины.

"Заборонений" выйдет в прокат 5 сентября - ко Дню памяти поэта.

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