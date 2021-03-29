Вышел трейлер "Отряда самоубийц - 2"

Марго Робби играет девушку Джокера и злодейку Харли Квинн в супергеройском фильме DC "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Также выполняла эту роль в первой части 2016-го и в спин-оффе "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квин)". Фото: Kinowar

Вышел украинский трейлер супергеройского фильма DC "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Режиссер и сценарист - Джеймс Ганн.

Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на задание. Должны сбросить местного диктатора на удаленном острове. В "Отряд самоубийц" входят девушка Джокера Харли Квинн, наемный убийца Дэдшот, Эль Диабло, который может управлять огнем, Капитан Бумеранг, Слипнот и полу рептилия Крок, за сюжетом.

Появятся актеры из предыдущей части фильма: Марго Робби, Виола Дэвис и Юэль Киннаман. К ним присоединятся звезды - Джон Сина, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Нейтан Филлион, Капальди, Майкл Рукер, стр Рейд и Алисе Брага.

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По словам режиссера, фильм не будет противоречить истории оригинала 2016-го. Поэтому это частично перезапуск, а частично - сиквел. Также добился, чтобы студия Warner Bros. и кинопродюсеры минимально вмешивались в проект.

Премьера состоится 5 августа 2021 года. Фильм будет идти в кинотеатрах и одновременно на стриминговий платформе HBO Max.

Первый фильм об "Отряде самоубийц" вышел в 2016-м. Режиссером был Дэвид Еер. Получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков за пробелы в сценарии, а также игру Джареда Лето, который воплотил Джокера. "К сожалению, Джокер так и не чувствуется полностью интегрированным в сюжет, а скорее похож на приглашенную звезду, призванную для оживления шоу когда в этом есть необходимость, а она есть и очень часто. Весь в татуировках, зеленоволосый и сталезубый Лето вносит элемент неожиданности и зловещую наслаждение, но его Джокер не приковывает зрительское внимание в той мере, как это делали Джек Николсон и Хит Леджер", - говорится на Hollywood Reporter. Джаред Лето оправдался, что большинство сцен с ним вырезали. Он не появится во второй части "Отряда самоубийц", но вернулся к роли Джокера в режиссерской версии "Лига справедливости" Зака ​​Снайдера. "Отряд самоубийц: Миссия навылет" снял Джеймс Ганн. Ранее создавал "Стражи галактики" для конкурентной студии Marvel.