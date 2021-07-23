Вышел новый трейлер самого ожидаемого фантастического фильма года

"Дюна" - амбициозный высокобюджетный фильм по роману Фрэнка Герберта. Фото: instagram.com/tchalamet

Американские кинокомпании Warner Bros. и Legendary представили второй трейлер фантастического фильма "Дюна" канадского режиссера Дени Вильнева.

"Дюна" - высокобюджетный фильм по одноименному роману Фрэнка Герберта. В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендая, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и Стеллан Скарсгард. Премьера состоится на 78-м Венецианском кинофестивале, который в этом году будет проходить с 1 по 11 сентября. В украинском прокате лента появится 17 декабря.

Действие происходит в далеком будущем. Человечество расселилось по многочисленным планетам. За власть борются различные могущественные кланы. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Только здесь можно найти меланж, или пряности - ценнейшее и редчайшее вещество во вселенной, которое позволяет продлить жизнь и видеть будущее. Тот, кто властвует на Арракисе, контролирует пряности и Вселенную.

Съемки проходили в Венгрии и Иордании. На основе романа "Дюна" запланировали снять две картины. Также готовится своеобразный приквел ленты - сериал "Дюна: Сестринство". Расскажет о тайном женском обществе Бене Гессерит. Первый эпизод также снимет Вильнев. Шоу выйдет на стриминговом сервисе HBO Max корпорации WarnerMedia.

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Роман "Дюна" американского писателя и журналиста Фрэнка Герберта вышел в 1965 году. Это самый большой бестселлер в жанре научной фантастики - в мире продали примерно 20 млн копий. Книга получила самые престижные премии в области фантастической литературы - "Хьюго" и "Небьюла". Фильм Вильнева станет второй полнометражной адаптацией. Ранее роман уже экранизировал Дэвид Линч. Премьера его фильма с Кайлом Маклахленом в главной роли состоялась в 1984-м. Герберт создал пять продолжений "Дюны". А его сын Брайан в соавторстве с Кевином Джеймсом Андерсоном написал серию сиквелов и приквелов. Вильнев снял фильмы "Пленницы", "Враг", "Сикарио", "Бегущий по лезвию 2049". За научно-фантастическую драму "Прибытие" по повести Теда Чана "История твоей жизни" получил номинацию на премию "Оскар".