"Дюна", Кеннет Брана и Эдгар Райт - на Международном кинофестивале в Торонто покажут новые фильмы

46-й Международный кинофестиваль в канадском Торонто состоится 9 - 18 сентября. Известны первые фильмы основной программы фестиваля.

Режиссер Кеннет Брана представит драму "Белфаст". Картина основана на воспоминаниях о детстве в Северной Ирландии 1960-х, Джуди Денч играет бабушку режиссера.

Психологический триллер Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" о девушке, попавшей из современности в британский Лондон 1960-х. Главную роль исполняет Аня Тейлор-Джой. Выйдет в украинский прокат 28 октября.

Новый фильм французской постановщицы Селин Сьямма "Маленькая мама" о дружбе двух 8-летних девочек. Участвовал в нынешнем Берлинском международном кинофестивале.

Также в формате IMAX покажут экранизацию фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна". Режиссер Дени Вильнев, главные роли исполняют Тимоти Шаламе, Оскар Айзек и Зендея. В украинский прокат лента выйдет 15 сентября.

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Международный кинофестиваль в Торонто проводят с 1976 года. Особенность мероприятия в том, что здесь нет профессионального жюри и победителя определяют зрители.

В 2015 году документальная лента о Революции Достоинства "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" Евгения Афинеевского получила приз зрительской аудитории за лучший документальный фильм.