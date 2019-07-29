Вышел клип умершего певца Принса

Презентовали анимированное видео американского рок-певца Принса. Рассказывает обо всех этапах творчества музыканта. ytimg.com

Презентовали рисованное музыкальное видео певца Принса, который умер в 2016-м. Называется Holy Rock.

Клип рассказывает о различных образах и этапах творчества музыканта. Композиция вошла в посмертный альбом певца Originals, который вышел в июне этого года. Трек Holy Rock записали в 1985-м.

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Американский певец Принс умер внезапно 21 апреля 2016-го. Ему было 57 лет. Тело артиста нашли утром в лифте дома. Последний раз певца сфотографировали на выходе из аптеки.