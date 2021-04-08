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пятница, 09 апреля 2021 00:45

Выпустили особенное видео из "Игры престолов"

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Выпустили особенное видео из &quot;Игры престолов&quot;
В рамках празднования 10-й годовщины выхода "Игры престолов" HBO выпустила новый официальный трейлер восьмого сезона, который вызвал споры фанов. Фото: Forbes

Создатели "Игры престолов" готовятся отметить 10-летие со дня выхода сериала. По случаю выпустили трейлер всего сериала из самых эпическими моментами.

Также опубликовали новый трейлер финального 8 сезона, которым остались недовольны фанаты и даже создали петицию с просьбой его переснять.

На стриминговому сервисе HBO Max появится интерактивная страница с информацией о "Игру престолов". На ней разместят более 150 видео, посвященных шоу и его созданию.

Первые эпизоды "Игры престолов" вышли в США 17 апреля 2011 года. Тогда создатели проекту не думали, что сага получит популярность, имела небольшой бюджет.

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Ювелирная компания "Фаберже" презентовала инкрустированное яйцо. Вдохновением для его создания послужил образ матери драконов Дейнерис Таргариен из культового сериала "Игра престолов". Стоимость изделия составляет $2,2 млн.

Выпуск яйца посвятили 10-й годовщине выхода "Игры престолов" на HBO. Изделие украсили 18-каратным золотом, лунными камнями, бриллиантами, фигурными вставками из фиолетовой, синей и розовой эмали.

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