Выпустили клип по мотивам "Игры престолов"

Автор: alphacoders.com Сериал "Игра престолов" вдохновил музыкантов на создание альбома For The Throne

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".

В клипе кадры с артистами на Железном троне чередуются с фрагментами из разных сезонов "Игры престолов". Режиссером является Энтони Мендлер, который сотрудничал с Рианной, Тейлор Свифт, Ланой Дель Рей, Jay-Z.

Кроме Power Is Power, в альбом вошли треки таких исполнителей, как Lil Peep, A $ AP Rocky, группы The National и Mumford & Sons.

Альбом For the Throne вышел 26 апреля. Состоит из 14 песен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алисия Викандер снялась в клипе о жизни женщины

Восьмой, финальный сезон фэнтези-драмы "Игра престолов" на основе цикла романов американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" стартовал 14 апреля на телеканале HBO. Содержит 6 серий. Последняя выйдет 19 мая.