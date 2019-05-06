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понедельник, 06 мая 2019 12:00

Выпустили клип по мотивам "Игры престолов"

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Автор: alphacoders.com
  Сериал "Игра престолов" вдохновил музыкантов на создание альбома For The Throne
Сериал "Игра престолов" вдохновил музыкантов на создание альбома For The Throne

В сети появился клип на песню Power Is Power. Это совместная работа американской певицы SZA, канадского певца The Weeknd и американского рэпера Трэвиса Скотта. Трек вошел в музыкальный альбом For the Throne - сборник песен различных исполнителей, вдохновленных сериалом "Игра престолов".

В клипе кадры с артистами на Железном троне чередуются с фрагментами из разных сезонов "Игры престолов". Режиссером является Энтони Мендлер, который сотрудничал с Рианной, Тейлор Свифт, Ланой Дель Рей, Jay-Z.

Кроме Power Is Power, в альбом вошли треки таких исполнителей, как Lil Peep, A $ AP Rocky, группы The National и Mumford & Sons.

Альбом For the Throne вышел 26 апреля. Состоит из 14 песен.

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Восьмой, финальный сезон фэнтези-драмы "Игра престолов" на основе цикла романов американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" стартовал 14 апреля на телеканале HBO. Содержит 6 серий. Последняя выйдет 19 мая.

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