Выйдет новая версия "Золушки"

Кубино-американская певица Камила Кабельо играет Золушку в новой экранизации от Disney. Фото: Twitter

Новая версия "Золушки" не выйдет в кинотеатрах. Премьеры состоятся только на стримингових сервисах Amazon Prime Video и Prime Video.

Лента должна была выйти на экраны в июле, но от первоначального плана выпустить фильм в кинотеатрах студия Sony решила отказаться.

Роль Золушки воплощает Камила Кабельо. Это ее дебют в кино после музыкальной карьеры. Так как "Золушка" - мюзикл, там будут звучать ее поп-песни. Называет фильм смешным и вдохновляющим. Планируется новый взгляд на традиционную историю. Золушка будет амбициозной молодой девушкой-сиротой. Принц не будет главной целью ее жизни, только придаст мужества, чтобы осуществить мечты девушки. Принца воплотил британец Николас Голицын. Фея будет гендерно-нейтральной, сыграл Билли Портер.

В фильме также будут звучать уже известные песни популярных исполнителей. Это Single Ladies (Put a Ring on It) от певицы Бейонсе, Sweet Dreams (Are Made of This) от британского дуэта Eurythmics и Good Times от американской группы Chic.

Режиссер - Кей Кэннон. Больше всего известна созданием серии мюзиклов Pitch Perfect. Также писала для шоу "Новая" на Fox и "Начальница" для Netflix.

"Sony является одной из последних крупных студий, которая осталась без собственного стриминга. Это поставило их в тяжелое положение во время пандемии. Warner Bros. решили проблему путем выпуска своих лент на HBO Max. Это вызвало противоречивую реакцию среди зрителей. Netflix никогда не должны были беспокоиться по этому поводу, потому что большинство фильмов и так выходят сразу на платформе. Поэтому Sony продает права на показ "Золушки" различным стримингам, среди них уже Amazon. Скорее всего, уже заключили многолетнее соглашение с Netflix. Поэтому ожидаем сериалов или фильмов про Человека-паука", - говорится на Screenrant.

Это вторая экранизация "Золушки" от Disney. Предыдущая вышла в 2015-м, тогда принцессу воплотила Лили Джеймс. Этому предшествовала "Колдунья" с Анджелиной Джоли. С тех пор Disney начал перезагрузку своей классики из фильмов. Также вышли "Аладдин" и "Красавица и чудовище", пишет The Collider.