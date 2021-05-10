Выйдет новая версия "Золушки"

 
Ексклюзивы
1/5
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 2358
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1242
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 387
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 540
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1783
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6930
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 891
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9675
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Фото
Все фото
24
6
8
6
6
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Видео
Все видео
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
Что смотреть в мае: самые ожидаемые фильмы месяца
TVORCHI сняли клип за 14 часов
TVORCHI сняли клип за 14 часов
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Книжный арсенал надо организовать, как аэропорт – Олеся Островская-Лютая о новом формате фестиваля
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Ребенок родится с отклонениями. Родители предстают перед выбором - делать ли аборт
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 666
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1314
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 801
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
понедельник, 10 мая 2021 00:45

Выйдет новая версия "Золушки"

  Комментировать
Выйдет новая версия &quot;Золушки&quot;
Кубино-американская певица Камила Кабельо играет Золушку в новой экранизации от Disney. Фото: Twitter

Новая версия "Золушки" не выйдет в кинотеатрах. Премьеры состоятся только на стримингових сервисах Amazon Prime Video и Prime Video.

Лента должна была выйти на экраны в июле, но от первоначального плана выпустить фильм в кинотеатрах студия Sony решила отказаться.

Роль Золушки воплощает Камила Кабельо. Это ее дебют в кино после музыкальной карьеры. Так как "Золушка" - мюзикл, там будут звучать ее поп-песни. Называет фильм смешным и вдохновляющим. Планируется новый взгляд на традиционную историю. Золушка будет амбициозной молодой девушкой-сиротой. Принц не будет главной целью ее жизни, только придаст мужества, чтобы осуществить мечты девушки. Принца воплотил британец Николас Голицын. Фея будет гендерно-нейтральной, сыграл Билли Портер.

В фильме также будут звучать уже известные песни популярных исполнителей. Это Single Ladies (Put a Ring on It) от певицы Бейонсе, Sweet Dreams (Are Made of This) от британского дуэта Eurythmics и Good Times от американской группы Chic.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Disney создал новую Plus Size Золушку

Режиссер - Кей Кэннон. Больше всего известна созданием серии мюзиклов Pitch Perfect. Также писала для шоу "Новая" на Fox и "Начальница" для Netflix.

"Sony является одной из последних крупных студий, которая осталась без собственного стриминга. Это поставило их в тяжелое положение во время пандемии. Warner Bros. решили проблему путем выпуска своих лент на HBO Max. Это вызвало противоречивую реакцию среди зрителей. Netflix никогда не должны были беспокоиться по этому поводу, потому что большинство фильмов и так выходят сразу на платформе. Поэтому Sony продает права на показ "Золушки" различным стримингам, среди них уже Amazon. Скорее всего, уже заключили многолетнее соглашение с Netflix. Поэтому ожидаем сериалов или фильмов про Человека-паука", - говорится на Screenrant.

Это вторая экранизация "Золушки" от Disney. Предыдущая вышла в 2015-м, тогда принцессу воплотила Лили Джеймс. Этому предшествовала "Колдунья" с Анджелиной Джоли. С тех пор Disney начал перезагрузку своей классики из фильмов. Также вышли "Аладдин" и "Красавица и чудовище", пишет The Collider.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выйдет новая версия "Золушки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11907
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 9279
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 8991
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 6183
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 3 Просмотров: 5958
Культура
Фильмы ко Дню матери, которые вы точно не видели
Фильмы ко Дню матери, которые вы точно не видели
 Просмотров: 207
Выйдет долгожданное продолжение хоррора
Выйдет долгожданное продолжение хоррора Просмотров: 207
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
Go_A отправился в Роттердам на "Евровидение-2021"
 Просмотров: 180
Ким Кардашьян украла скульптуру
Ким Кардашьян украла скульптуру Просмотров: 387
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
24
 Просмотров: 1053
Больше всего комментируют
57
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
7
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
5
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
5
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 100
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть