Выйдет книга племянницы Черчилля про Украину

На украинском выдадут "Дневник мотоциклистки" писательницы и скульптора Клэр Шеридан. Это путешественница и племянница Уинстона Черчилля, которая создала один из портретов советской Украины 1920-х.

Как говорится на странице издательства Medusa books, дневник Клэр Шеридан - один из самых интересных портретов советской Украины 1920-х годов. Впоследствии он был опубликован под названием "По всей Европе с "Сатанеллою"".

Перевод с английского сделали Станислав Менжелевський и Остап Конь, автор дизайна - Надя Кельм. Издание осуществлено при поддержке программы House of Europe.

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"С небывалым облегчением мы увидели Киев - на холме вдали, с золотыми куполами, что сверкали в вечернем солнечном свете. Проехав пригородные сады с множеством заброшенных летних дач, мы выехали на возвышенность. Киев, однако, нисколько не выглядел разрушенным: красивые дома, улицы широкие и вымощены брусчаткой, как где-то в Лондоне. Чуть ли не каждый человек одет в парусину, которая создавала неожиданное впечатление элегантности! Двигались все быстро, словно спешили по делам. Необычно видеть народ в спешке; это уже похоже на Америку.

В конце концов один парень, который говорил по-немецки, вызвался сопроводить нас к самому лучшему отелю и уселся на краешек мотоколяски. Мы двинулись на очередную вершину холма (говорят, что Киев возведен на семи холмах, как и Рим). "Красный Киев" оказался новым отелем, построенным после революции. Именно о таких номерах мы мечтали. Белая мебель, украшенная эмалированными узорами, коричневые и безупречно чистые шторы из грубого сукна, умывальник с круглосуточной водой, и с кроватями, которые я часто критикую, тоже были в порядке", - говорится в отрывке из дневника.

Автор: Vogue.ua Клер Шеридан фотографируется у ворот Михайловского монастыря. Путешествовала на мотоцикле, вела дневник.

Клер Шеридан увлекалась путешествиями, вела богемную жизнь и дружила с принцессами и кинозвездами. В июля 1924 года вместе с братом Освальдом Фрюеном Шеридан отправилась на мотоцикле в путешествие по Европе. Их путь начался в Англии, дальше путешественники пересекли Голландию, Германию, Чехию и Польшу и проехались советской Украины - от Киева до Крыма.