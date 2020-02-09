Выбрали три лучших песни полуфиналистов нацотбора на Евровидение-2020

Евровидение 2020 состоится в нидерландском Роттердаме с 12 до 16 мая

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение-2020 выступили восемь участников. Их порядок определили жеребьевкой.

1. Группа [O] с песней "Там, куда я ухожу"

2. JERRY HEIL - песня Vegan

3. Katya Chilly - песня "Печь"

4. Krut - песня "99"

5. GO-A с песней "Соловей"

6. CLOUDLESS - песня Drown Me Down

7. GIO - песня Feeling so lost

8. Assol - песня Save It.

Участники исполняли по одной композиции. Оценивали их члены жюри и зрители.

По результатам первого полуфинала в финал вышли:

певица Марина Круть (KRUTЬ)

Певица и бандуристка Марина Круть родом из Хмельницкого. KRUTЬ начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Исполнительница стала участницей 9 сезона "Голосу країни".

</ iframe></p> <p><strong>группа Gо-A</strong></p> <p>Киевская группа Go-A объединила в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в собственном стиле "укр-транс". Участники известных музыкальных фестивалей, неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси.</p> <p><Iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/WWE_0D4yWtI" frameborder = "0" allow = "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in -picture "allowfullscreen> </ iframe></p> <p><strong>и певица Jerry Heil</strong></p> <p>24-летняя певица, автор, композитор и видеоблогер. В начале 2019 Jerry Heil покорила музыкальное пространство треком "#ОХРАНА_ОТМЕНА". "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года".</p> <p><Iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/H4LOrWIIL-I" frameborder = "0" allow = "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture -in-picture "allowfullscreen> </ iframe></p> <p> </p> <p id="mce_6"><strong>ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: <a href="/articles/culture/_sogodni-startuye-pivfinal-nacvidboru-evrobachennya2020/950620" target="_blank">Сегодня стартует полуфинал нацотбора Евровидения-2020</a></strong> </p> <div class="back-block"> <p>Второй полуфинал состоится 15 февраля. А 22-го определится финалист, который будет представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.</p> <p>Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал 16 октября по обновленным правилам. Участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.</p> <p>Пятый год подряд участников нацотбора судит Андрей Данилко. Место по судейским столом рядом с народным артистом у певицы Тины Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова занял генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора - Руслан Квинта, креативный продюсер - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.</p> </div>

группа Gо-A

Киевская группа Go-A объединила в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в собственном стиле "укр-транс". Участники известных музыкальных фестивалей, неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси.

и певица Jerry Heil

24-летняя певица, автор, композитор и видеоблогер. В начале 2019 Jerry Heil покорила музыкальное пространство треком "#ОХРАНА_ОТМЕНА". "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня стартует полуфинал нацотбора Евровидения-2020

Второй полуфинал состоится 15 февраля. А 22-го определится финалист, который будет представлять Украину на конкурсе в Нидерландах. Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал 16 октября по обновленным правилам. Участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. Пятый год подряд участников нацотбора судит Андрей Данилко. Место по судейским столом рядом с народным артистом у певицы Тины Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова занял генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора - Руслан Квинта, креативный продюсер - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.