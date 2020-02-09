Выбрали три лучших песни полуфиналистов нацотбора на Евровидение-2020

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение-2020 выступили восемь участников. Их порядок определили жеребьевкой.
1. Группа [O] с песней "Там, куда я ухожу"
2. JERRY HEIL - песня Vegan
3. Katya Chilly - песня "Печь"
4. Krut - песня "99"
5. GO-A с песней "Соловей"
6. CLOUDLESS - песня Drown Me Down
7. GIO - песня Feeling so lost
8. Assol - песня Save It.
Участники исполняли по одной композиции. Оценивали их члены жюри и зрители.
По результатам первого полуфинала в финал вышли:
певица Марина Круть (KRUTЬ)
Певица и бандуристка Марина Круть родом из Хмельницкого. KRUTЬ начала свой музыкальный путь 15 лет назад. Исполнительница стала участницей 9 сезона "Голосу країни".
группа Gо-A
Киевская группа Go-A объединила в своем творчестве современные биты, этнический вокал и мощный гитарный драйв. Музыканты исполняют песни в собственном стиле "укр-транс". Участники известных музыкальных фестивалей, неоднократно представляли украинскую музыку в Израиле, Польше и Беларуси.
и певица Jerry Heil
24-летняя певица, автор, композитор и видеоблогер. В начале 2019 Jerry Heil покорила музыкальное пространство треком "#ОХРАНА_ОТМЕНА". "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года".
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Второй полуфинал состоится 15 февраля. А 22-го определится финалист, который будет представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.
Национальный отбор на конкурс Евровидение-2020 стартовал 16 октября по обновленным правилам. Участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.
Пятый год подряд участников нацотбора судит Андрей Данилко. Место по судейским столом рядом с народным артистом у певицы Тины Кароль. Кресло вместо Евгения Филатова занял генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора - Руслан Квинта, креативный продюсер - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.
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