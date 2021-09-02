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четверг, 02 сентября 2021 15:32

Вячеслав Жила со скандалом возглавил Театр юного зрителя

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30 августа состоялись выборы на должность директора Киевского театра юного зрителя на Липках. Выбрали руководителя столичного театра "Актор" Вячеслава Жилу.

В 2008-м закончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "Театральное искусство". В 2013-м с партнерами основал театрально-концертное агентство RB Group, которое создало и реализовало около 150 концертов и спектаклей. В 2017-м возглавил театр "Актор".

Автор: glavcom.ua
  Вячеслава Жилу избрали новым директором Театра юного зрителя на Липках. Коллектив протестовал против его кандидатуры
Вячеслава Жилу избрали новым директором Театра юного зрителя на Липках. Коллектив протестовал против его кандидатуры

Коллектив ТЮЗа выступил против кандидатуры Жилы.

"У него отсутствует режиссерское образование и профессиональный опыт постановок спектаклей для детской и подростковой молодежи, семейного воспитания и отдыха, что является необходимым условием для руководителя театра для детей", - написали артисты в открытом письме. Текст опубликовал в своем блоге журналист Дмитрий Тузов. На официальной Facebook-странице театра сообщение отсутствует. - Особенно тревогу вызывает морально-этический аспект его биографии. Недавно обнародованные в соцсетях факты херассменту с его личными предложениями или требованиями к претендентам об обнажении, имитировании половых актов на сцене за деньги, и прохождении кастингов на такие роли".

Коллектив ТЮЗа говорит о прошлогоднем скандале, связанном с сообщением актрисы Оксаны Черкашиной. Она получила предложение участия в проектах театра "Актор", который предусматривал откровенную съемку на видео. Актрису возмутил способ подачи информации в личных сообщениях. Ей предложили обнажиться, а не сыграть роль, в которой это делает героиня. Инцидент вызвал общественную дискуссию в СМИ и социальных сетях о насилии, сексизме и объективации в театральной области.

Отдельно коллектив Театра на Липках выступил в поддержку многолетнего руководителя Виктора Гирича. Он стал художественным руководителем учреждения в 1991-м, с 1993-го - директор.

"Виктор Сергеевич Гирич - творческий лидер нашего театра!" - написали актеры в обращении на Facebook. - Он сформировал профессиональную актерскую и творческую команду. Благодаря широкому репертуару спектаклей для детей и юношества в репертуаре театра есть спектакли, которые всегда собирают полные аншлаги: "Том Сойер", "Дюймовочка", "Пеппи длинный чулок" "Лесная песня", "Ромео и Джульетта", "Фигаро", " Сон в летнюю ночь ", а спектакль "Поллианна" - любимое представление детей, их родителей и учителей!

Как директор театра - В.С.Гирич эффективный менеджер, который координирует все подразделения театра. Особого внимания он уделяет эстетическому уровню театра как учреждению культуры для детей. В результате чего и произошло полное обновление интерьеров, фойе и зрительных залов. Наш театр приятно посещать зрителям, а нам удовольствие работать".

Автор: Facebook
  Виктор Гирич возглавлял Театр на Липках на протяжении 30 лет
Виктор Гирич возглавлял Театр на Липках на протяжении 30 лет

"Ситуация с выборами руководителя в Театре на Липках - это не конфликт, а традиция в украинском театре в целом", - говорит театровед Анна Веселовская. - Быть приверженцами своим предыдущих руководителей - это инерция мышления людей, которые уверены, что такой статус кво является лучшим решением. Таким образом они защищают то, к чему привыкли. Это очень стереотипная ситуация. Думаю, во многих театрах актеры думают так же и держатся за своих предыдущих многолетних руководителей. Они им доверяют, видят в них уверенность в завтрашнем дне.

С другой стороны, есть потребность в изменениях. Но это не вопрос конкретного руководителя или театра. Я очень уважаю и отношусь с большой симпатией к Виктору Гиричу. Он возглавлял Театр на Липках 30 лет. За этот срок можно было сделать очень много - что, собственно, господин Гирич и сделал. Ставил очень хорошие спектакли. Но за 30 лет человек имел возможность реализовать свою художественную программу.

У нас много таких примеров и в Киеве, и в Украине в целом. Поэтому, повторюсь, я не рассматриваю это как вопрос киевского Театра на Липках, это ситуация в целом нашей театральной сферы.

В арсенале нового директора театра Вячеслава Жилы интересные, экспериментальные проекты, - продолжает Веселовская. - Например, на сцене театра "Актер" дети из разных регионов Украины ставили свои пьесы под руководством профессиональных драматургов. В частности, были подростки из Попасной на Луганщине и из Волынской области. Этот социальный детский проект - очень хорошее начинание.

Дал новое дыхание театру "Актор". До Жилы у заведения была одна программа. Сейчас имеет четыре направления. Его последний спектакль "Вишневый сад" по Чехову - довольно интересный по своему решению - нестандартный, осовремененный, с хорошими актерскими работами. У Вячеслава Жилы есть определенные наработки и идеи, которые он сможет реализовать на новом месте.

Надо привыкать к тому, что смена руководителей - это нормальное явление. Государственные театры не являются частными. А у нас сложилась иллюзия, что руководитель театра - это его владелец.

То есть, нам нужно прекратить привязывать театр к определенному имени, каким бы значительным оно ни было. И привыкнуть к мысли, что руководитель театра - это должность какого-то срока. Потому что человек может быть выдающимся, но не давать кровообращения театру. Когда один глава очень долго в должности - происходит стагнация в коллективе. В то же время, не исключено, что если бы человек пошел в другой театр, это пошло бы на пользу, состоялось бы такое кровообращение. Но эти процессы в нашей театральной среде только начинаются".

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24 сентября в Театре на Липках состоится премьера спектакля "Крутые виражи". Французский драматург Эрик Ассу написал эксцентричную комедию специально для Алена Делона. Пожилой Пьер приводит домой Джульетту, которая значительно его моложе. Она оказывается совсем не такой, как казалось на первый взгляд, по сюжету.

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Дата
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