Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение

Украина на Евровидении от Пономарева до Джамалы. Фото: lux.fm

Международный песенный конкурс Евровидение проводят ежегодно с 1956 года. Впервые он состоялся в Лугано (Швейцария). В нем принимали участие 7 стран: Франция, ФРГ, Италия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды и Швейцария (хозяйка конкурса). Украина принимает в нем участие только с 2003-го.

Gazeta.ua предлагает вспомнить всех украинских участников Евровидения.

Александр Пономарев, 14 место (2003 год)

Пономарев считается "первопроходцем" Украины на Евровидении. Его песня Hasta la Vista заняла 14 место в финале. Конкурс проходил в Риге (Латвия). Поддерживать артиста на конкурсе поехали тогдашний министр культуры и братья Кличко.

Руслана, 1 место (2004 год)

Песня Русланы Wild Dances 280 баллов на Евровидении и сделала ее звездой первой величины в Украине.

"Гринджолы", 19 место (2005 год)

В 2005 году Евровидение принимал Киев. От Украины конкурс представил Ивано-Франковский группа "Гринджолы". Эта песня полюбилась украинцам во времена "Оранжевой революции".

Тина Кароль, 7 место (2006 год)

Песня Тины Кароль Show Me Your Love на Евровидении в Афинах получила 145 баллов. Впоследствии, певица жалела об участии в конкурсе, говорила, что ничего он ей не дал, а потратить на него пришлось очень много.

Верка Сердючка, 2 место (2007 год)

Песня Сердючки Dancing Lasha Tumbai неожиданно получила 235 баллов. В Украине в то время организовали акцию протеста в одной из ФМ-радиостанций против "Евросердючки".

Ани Лорак, 2 место (2008 год)

Ани Лорак повторила успех Верки Сердючки в 2008 на Евровидении в Белграде (Сербия). Песня Shady Lady получила 130 баллов. Выступление певицы поразило зрителей откровенным нарядом и соблазнительными танцевальными позами. Второе место на песенном конкурсе поспособствовало тому, что бывший президент Украины Виктор Ющенко присвоил ей звание народной артистки вместе с продюсером Филиппом Киркоровым.

Светлана Лобода, 12 место (2009 год)

На Евровидении в Москве Светлана Лобода получила только 76 баллов. Украинская певица наделала шума своим провокационным сценическим выступлением и даже попала в топ самых эпатажных за всю историю конкурсу. Некоторые члены жюри назвали ее номер "неформат".

Alyosha, 10 место (2010 год)

Алеша получила за песню Sweet People 108 баллов. Певица отличилась скандалом вокруг конкурсной песни. Ее обвинили в плагиате за песню To Вe Free, затем жюри и юристы признали композицию несоответствующей требованиям конкурса и предложили заменить ее.

Мика Ньютон, 4 место (2011 год)

Ньютон завоевала для Украины 159 баллов. После конкурса она получила предложение работать в США, где и остается до сих пор.

Гайтана, 15 место (2012 год)

Певица получила 65 баллов на Евровидении в Баку за песню Be My Guest. После конкурса певица стала одной из самых востребованных украинских исполнительниц. С 2013 года Гайтана поехала жить и работать в Лондон, а в 2015 Гайтана изменила сценическое имя на Essami.

Злата Огневич, 3 место (2013 год)

Огневич за песню Gravity получила 214 баллов. Злату назвали одной из самых красивых конкурсанток.

Мария Яремчук, 6 место (2014)

Песня Tick-Tock Марии набрала 113 баллов. После Евровидения Яремчук продолжила музыкальную карьеру.

В 2015 году Украина из-за войны воздействия на Донбассе, оккупации Крыма и сложной экономической, политической ситуации в стране отказалась от участия в Евровидении.

Джамала, 1 место (2016)

В Стокгольме певица победила с песней "1944", набрав 534 балла. Главный смысл песни - память о страшных трагедиях прошлого, во избежание их в будущем.

O.Torvald, 24 место (2017)

По результатам общего голосования членов жюри и телезрителей, песня Time получила 36 баллов. Сейчас это самые низкие баллы Украине за всю историю участия в конкурсе.

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