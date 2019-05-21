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вторник, 21 мая 2019 21:45

Все эпизоды "Игры престолов" объединили в одно видео

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Все эпизоды &quot;Игры престолов&quot; объединили в одно видео
Фанат "Игры престолов" смонтировал ролик из кадров всех 73 эпизодов сериала. Фото: twitter.com

Все эпизоды сериала "Игра престолов" объединили в один ролик. В социальной сети Twitter появилось фанатское видео, содержащее по одной секунде из каждой серии шоу.

Полутораминутный ролик создал английский видеопродюсер и игровой журналист Энди Келли. Туда вошли ключевые кадры из 73 эпизодов фэнтези-драмы на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. За сутки монтаж набрал более 7 млн ​​просмотров.

Видео было опубликовано сразу после выхода шестой серии восьмого сезона, которая стала заключительной для сериала. Эпизод "Железный трон" показали на американском телеканале HBO 19 мая. Его посмотрели рекордные 19,3 млн зрителей.

В фанатском клипе использована музыка композитора шоу - немца Рамина Джавади.

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Более 1,3 млн фанатов "Игры престолов" подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон с другими, компетентными сценаристами. "Шоу заслуживает финального сезона, который имеет смысл", - говорится в тексте петиции на сайте change.org. 7 мая после выхода четвертой серии "Последние из Старков" ее запустил пользователь под ником Dylan D. из города Форт-Уэрт, штат Техас, США.

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мая

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