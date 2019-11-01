"Все честно": "Фиолет" презентует новый альбом к 10-летию группы

Поп-рок группа "Фиолет" выпустила мини-альбом "Все честно". В пластинку в честь 10-летия коллектива вошло 5 песен.

Автор: пресс-служба Поп-рок группа "Фиолет" выпустила мини-альбом "Все честно". В пластинку в честь 10-летия коллектива вошло 5 песен.

Каждый трек создавали с другим саундпродюсером. К работе были привлечены: Сергей Любинский работал с группами The Hardkiss и Vivienne Mort, Артур Даниелян — "Без Обмежень", Константин Пуга — O.Torvald, Остап Панчишин — "Антитела" и Марьян Криськув — "Один в каноэ". Работа над записью пластинки продолжалась год.

"Все честно" — название символическое, — говорит фронтмен группы Сергей Мартынюк. — Все песни объединены темой времени и попыток придать этой быстротечной жизни новых смыслов и значений. На одной из репетиций весной мы решили, что альбом к 10-летию — это идеальная ситуация, чтобы попробовать себя с различными саунд-продюсерами, с разными подходами к работе, звука и философии написания песен. Список нарисовался спонтанно — с кем-то мы работали, кого-то советовали, о ком-то слышали. К каждому приходили с определенными наработками."

17 октября "Фиолет" презентовали клип на песню "Киев-Берлин-Киев" из нового альбома.

"Это наиболее личный трек, — продолжает лидер группы. — Впервые о настоящей боли и отчаянии мне удалось спеть без надрыва и крика. Для меня это самая взрослая композиция за последние годы."

В честь 10-летия группы и по случаю выхода альбома "Фиолет" отправляется в тур. С 20 ноября по 11 декабря сыграют в Ровно, Черновцах, Виннице, Львове, Тернополе, Сумах, Харькове, Днепре, Одессе и Киеве.