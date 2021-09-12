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воскресенье, 12 сентября 2021 17:35

Вручили старейшую театральную премию Украины
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Торжественную церемонию награждения лауреатов театральной премии "Киевская пектораль" 2020 года провели в центре Киева возле памятника Лесю Курбасу. Победителей определили в четырех номинациях.

Автор: Мария Беляева
  Торжественную церемонию награждения лауреатов театральной премии «Киевская пектораль» 2020 года провели в центре Киева возле памятника Лесю Курбасу
Торжественную церемонию награждения лауреатов театральной премии «Киевская пектораль» 2020 года провели в центре Киева возле памятника Лесю Курбасу

"Событием года" стал проект "Театр 360 градусов". Его основали Даша Малахова и Наталья Чижова. Премию получили за инновационный культурный проект по созданию видеоверсий театральных постановок с использованием различных технологий и спецэффектов, которые дополняют сюжет спектакля. В репертуаре проект имеет онлайн-спектакли "Шинель" по Николаю Гоголю и "Каменный хозяин" по Лесе Украинке. Офлайн они идут на сцене Театра на Подоле.

"Специальную премию" дали театру "Актер" за поиски новых способов привлечения зрителей к игровой природе театра. Речь идет про спектакль с использованием зум "Мистер Баттерфляй".

Автор: Мария Беляева
  Актер Петр Зузяк играет главную роль в спектакле «Мистер Баттерфляй». За это представление театр «Актер» получил специальную премию «Киевской пекторали» за поиски новых способов привлечения зрителей к игровой природе театра
Актер Петр Зузяк играет главную роль в спектакле «Мистер Баттерфляй». За это представление театр «Актер» получил специальную премию «Киевской пекторали» за поиски новых способов привлечения зрителей к игровой природе театра

"Играю главную роль, мужчину Ника, который пытается онлайн устроиться на работу, — говорит актер театра "Актер" Петр Зузяк. - Сюжет спектакля зависел от зрителей, которые определяли дальнейшее развитие событий. До конца спектакля они не знали, кто из персонажей главный. Героям вроде бы нужно было уничтожить конкурентов. Каждый человек из любой профессии сталкивается с кастингом. На самом деле моего героя проверяли психологи: как общается с людьми, как реагирует. Они поднимали важные темы - семья, отношения, зависимость, какой он как личность и что может дать этой компании. В конце концов героя развели как лоха, не взяли на работу. Это был эксперимент. Так же и в жизни, когда ты что-то хочешь, но не знаешь, как будет. Премьера состоялась во время карантина. Актеры находились у себя дома, подключались онлайн с помощью зума. Мы играли спектакль три раза, его увидели более 400 зрителей".

Сюжет спектакля зависел от зрителей, которые определяли дальнейшее развитие событий

В номинации "Лучший народный театр" премию получил студенческий театр "Березиль" Национального университета биоресурсов и природопользования Украины за спектакль "Моя профессия сеньор из высшего света или Миллион в свадебном корзине". Это итальянская комедия про афериста, который создает комитет по оказанию материальной поддержки бедным семьям. За первую такую ​​семью он выдает собственную.

Автор: Мария Беляева
  С 2009 года Наталья Титенко является художественным руководителем и режиссером студенческого театра «Березиль» Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Театр получил «Киевскую пектораль» в номинации «Лучший народный театр» за спектакль «Моя профессия сеньор из высшего света или Миллион в свадебном корзине»
С 2009 года Наталья Титенко является художественным руководителем и режиссером студенческого театра «Березиль» Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Театр получил «Киевскую пектораль» в номинации «Лучший народный театр» за спектакль «Моя профессия сеньор из высшего света или Миллион в свадебном корзине»

"Работаю с 2009 года, а сам театр существует с 1998-го, — говорит художественный руководитель и режиссер Наталья Титенко. - Когда я пришла, был очень маленький коллектив. В настоящее время только первокурсников мы набрали более 30 человек, а основной состав театра - до 40. Особенность в том, что актеры все время меняются. Студенты заканчивают университет, идут на работу. И мы ежегодно набираем новых, которые проходят школу-студию.

В год выпускаем два спектакля, один детский и один взрослый. Ставим известные комедии, в частности "Дорогая Памела" Джона Патрика, "Смешные деньги" Рея Куни, украинскую классику, как отрывки из "Диканьки" Николая Гоголя и "Сватовство на Гончаровке" Квитки-Основьяненко. Спектакли показываем на сцене университета на 660 мест. Во время карантина в учебное заведение не пускают зрителей. Поэтому сейчас снимаем фильмы-спектакли. В этом сезоне планируем поставить драму "Восемь любящих женщин" по пьесе французского драматурга Робера Тома".

Автор: Мария Беляева
  За 2020 год премию «Киевская пектораль» получили лауреаты в четырех номинациях. Торжественную церемонию награждения провели в Киеве возле памятника Лесю Курбасу.
За 2020 год премию «Киевская пектораль» получили лауреаты в четырех номинациях. Торжественную церемонию награждения провели в Киеве возле памятника Лесю Курбасу.

"Традиционно награждаем в мае, в Международный день театра. В этом году тоже сделали символическую церемонию, поиграли во вручение, — говорит Алексей Кужельный, председатель Киевского союза театральных деятелей. - Хотели заявить, что театр жив, что он есть, отметили профессиональный праздник, теперь сделали официально. Не просто дали подержать Пектораль, а наконец отдали ее лауреатам. Сегодня мне до сих пор звонят, спрашивают, открыты ли уже театры. Поэтому перед церемонией мы с актерами проехались по Киеву на автобусе с театральными афишами. Напомнили, что сезоны уже давно начались. Без театра нет ощущение полноты жизни. Человек может идти на спектакль или нет. Но она знает, что театр есть, существует. Это единственный вид искусства, где творческий акт является общим со зрителем. Потому что без него представление не существует.

Театр - единственный вид искусства, где творческий акт является общим со зрителем

В 2020 году мы определили лауреатов в четырех номинациях, которые не нуждались в просмотре спектаклей. А сейчас эксперты будут пересматривать спектакли за два года. Собираемся вручать Пекторали за лучшие постановки в 2020 и 2021 годах. Награждение планируем в мае, в большом зале.

В этом году "За весомый вклад в развитие театрального искусства" премию получила украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская. Последние две премии вручались людям, которым уже за 90 лет. Мы подумали, что это не может быть принципом. Раиса Степановна 10 лет работала в Союзе театральных деятелей. Она очень много занимается общественной деятельностью, выступает перед бойцами АТО".

Автор: Мария Беляева
  «За весомый вклад в развитие театрального искусства» премию «Киевская пектораль» получила украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская
«За весомый вклад в развитие театрального искусства» премию «Киевская пектораль» получила украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская

78-летняя Раиса Недашковская сыграла в более чем 60-ти фильмах, знаковой стала роль Мавки в "Лісовій пісні" Виктора Ивченко (1961). В 1980-1993 годах работала в Киевском молодежном театре, в 1994-2001 годах была художественным руководителем театра "Под звездным небом".

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Театральную премию "Киевская пектораль" основано по инициативе Киевского городского отделения Национального союза театральных деятелей Украины в 1992 году и при поддержке Департамента культуры Киевской городской государственной администрации. Премия присуждается ежегодно в канун Международного дня театра по итогам прошлого календарного года. Впервые "Киевскую Пектораль" вручили 27 марта 1993-го. Cтала первой в Украине профессиональной театральной премией.

Автор: Марина Непийвода
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