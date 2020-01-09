Вручение "Оскара" снова пройдет без ведущего

На церемонии вручения "Оскара" не будет ведущего.

На церемонии вручения кинопремии "Оскар" не будет ведущего.

"В этом году церемония "Оскар" сейчас выглядит так: Звезды - да, шоу - да, сюрпризы - да, ведущий - нет", говорится в сообщении, опубликованном в твиттере американской киноакадемии.

В 2019 году "Оскар" впервые за 30 лет проводился без ведущего. Американский комик Кевин Харт отклонил предложение провести мероприятие.

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92-я церемония вручения премий "Оскар" намечена на 9 февраля 2020 году. Номинантов на кинопремию объявят 13 января 2020-го.