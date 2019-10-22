Впервые за 12 лет Ленни Кравиц выступит в Украине

Американский рок-певец украинского происхождения Ленни Кравиц выступит в столичном Дворце спорта. Концерт состоится 13 июня 2020-го в рамках мирового турне Here to love.

Автор: Nadine Koupaei Американский рок-певец украинского происхождения Ленни Кравиц выступит в столичном Дворце спорта 13 июня 2020-го

Это будет первое за 12 лет выступление артиста в Украине. В прошлый раз он пел в Киеве в 2007 году.

55-летний артист привезет в украинскую столицу 11-й альбом Raise Vibration 2018 года. Рок-н-ролл, фанк, блюз и соул объединены в пластинке.

Кравиц — единственный артист, который четыре раза подряд выигрывал премию "Грэмми" в номинации "Лучшее мужское вокальное рок-исполнение".

Его альбомы продали сорокамиллионным тиражом. Он писал песни для "королевы поп-музыки" Мадонны и американской группы Aerosmith. Снялся в фантастической саге "Голодные игры". Выпускает собственную линию одежды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта

Отец Ленни Кравица родом из украинского еврейской семьи, а прадед Леонид Кравец — коренной киевлянин. Семья матери певца происходит с Багамских островов.