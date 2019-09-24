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вторник, 24 сентября 2019 11:28

Впервые в истории: украинский фильм откроет кинофестиваль в Люксембурге

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Впервые в истории: украинский фильм откроет кинофестиваль в Люксембурге
Фильм украинского режиссера откроет кинофестиваль. Фото: кадр с фильма

Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" откроет кинофестиваль в Люксембурге.

Картина откроет CinEast Festival впервые в истории отечественного кино.

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Комедия расскажет историю молодого звукорежиссера Вадима, который получает необычное задание. Парню нужно записать пение редкой птицы, которая живет только в Карпатах - раховской кряквы. От этого зависит возможность эмигрировать в Канаду и начать новую жизнь. Вадим едет в родное Закарпатье, и главным помощником во время "экспедиции" становится его мама.

Главные роли в фильме получили Ирма Витовская-Ванца и Андрей Лидаговский.

Показ дебютного полнометражного художественного фильма Лукича состоится 3 октября.

Лента "Мои мысли тихие" вошла в конкурсную программу 10-го Одесского международного кинофестиваля. Работа Лукича получила несколько наград - Приз зрительских симпатий и диплом FIPRESCI за Лучший украинский фильм. Также награду за лучшую актерскую работу получила Ирма Витовская-Ванцев, а Андрей Лидаговский - специальную упоминание от жюри.

Недавно объявили список претендентов на национальную премию "Киноколо". По традиции, лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения 24 октября во время открытия 3-го кинофестиваля "Киевский неделю критики".

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