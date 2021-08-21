Возможно, дети уехали в другие города или умерли. Выставка "Не|видимая жизнь" показывает людей, которых большинство не хочет замечать

До 25 августа под открытым небом в парке Национального заповедника "София Киевская" проходит международная фотовыставка Photo Kyiv. На фотографиях экспозиции "Не|видимая жизнь" - одинокие жители дома престарелых, ромы, ветераны АТО с инвалидностью, люди с аутизмом и синдромом Дауна.

"Выставка не про боль и страдания. Хотим показать людей, которых общество не хочет замечать. Сделать их видимым. Через фотографию поднимаем важную социальную тему", — говорит соучредитель Photo Kyiv Иванна Бертран.

Автор: Фото Мария Беляева Супруга президента Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль в сопровождении куратора выставки Кароль Пиду рассматривают фотографии. Показывают на международной фотовыставке Photo Kyiv в Софии Киевской

Фотопроекты рассматривают супруга президента Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль в сопровождении куратора выставки Кароль Пиду.

"Работы поразили, очень эмоциональные, — говорит Елена Зеленская. - Потом покажем их в зале международного аэропорта Борисполь. Это своевременный проект, он современный и вдохновляет".

Наши участники на своих фотографиях показывают тех, кто в тени

"Разнообразие и инклюзивность не гарантируются законом, это в первую очередь восприятие общества, — говорит куратор выставки Кароль Пиду. - Наши участники на своих фотографиях показывают тех, кто в тени. Меня тронула серия "Паспорт" Александра Чекменева. В 1995 году он поехал в отдаленные села делать фото на документы для малоподвижных людей. Зафиксировал ужасные условия, в которых они проживали. И сегодня это уже историческое свидетельство. Надо улучшить ситуацию для таких уязвимых людей. Надеемся, наша выставка тронет посетителей, и они обратят внимание на таких сограждан".

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Автор: Фото Мария Беляева Фотографка Алина Пророка в Киевской области снимала пенсионеров, оставшихся без родственников. Ее проект показывают на международной фотовыставке Photo Kyiv в Софии Киевской

Среди 89 авторов из 12 стран мира, которые прислали свои работы, на выставку отобрали 5 проектов. Один из них - "Дом престарелых. Одиночество" киевской фотографки Алины Пророки. На Киевщине снимала пенсионеров, оставшихся без родственников.

"Волонтеры, которые помогают этим старикам попросили меня сфотографировать портреты. Чтобы сделать им приятное, — рассказывает Алина Пророка. - Очень тронула одна хрупкая бабушка. Она была печальной, постоянно смотрела в пол. Пыталась надеть платок, чтобы быть красивой на фотографии. После съемки я узнала, что она слепая. Неудобно было расспрашивать, почему остались одни. Возможно, дети поехали в другие города или умерли. Знаю, что один из моих героев развелся с женой, потом у него сгорел дом. Тогда его привезли в это заведение. Недавно с ним случился инсульт. Хотел мне что-то рассказать, но мог выдавать только мало похожи на слова звуки. Начал плакать. Предложила волонтерам сделать чашки с этими фотографиями, чтобы герои могли не просто на себя смотреть.

Очень рада, что попала на фотовыставку. Могу поднять актуальную тему. Чтобы люди увидели эти фотографии и задумались о старости. Потому что обычно мы живем сегодняшним днем, и не думаем, как может сложиться жизнь.

Уже снимала несколько таких социальных проектов. Детей с синдромом Ретта. Они не могут говорить, но улыбаются, реагируют, их родители могут быть счастливы. Фотографировала, как впервые в Украине детей с ДЦП свозили полетать на дельтапланах. Таких людей не нужно жалеть. Они больше всего этого не любят".

Обычно мы живем сегодняшним днем, и не думаем, как может сложиться жизнь.

Роман Закревский из Чернигова сделал портреты ромов. Пытался привлечь внимание к их индивидуальности.

Автор: Фото Мария Беляева Роман Закревский из Чернигова сделал портреты ромов. Пытался привлечь внимание к их индивидуальности. Его проект показывают на международной фотовыставке Photo Kyiv в Софии Киевской.

"Моей задачей было сделать такие фотографии, чтобы нивелировать стереотипы о ромах. Не было понятно, которой эти люди национальности, — рассказывает. - Фотографировал в Чернигове, Нежине, Новгород-Северском. Организаторы проекта из общественной организации искали героев. Не спрашивал их о жизни. Хотел быть в стороне. Чтобы этот опыт был для них приятным и хорошим, получили профессиональные фотографии. Интересно было побыть в ромской среде. В Чернигове есть район Подусовка, где живет много ромов. Под Новгород-Северским в Пироговке их полдеревни. Там снимал в доме главного пастыря, который собрал свою общину.

"Космос папы" Алексей Товпыга снял дома. Фотографировал комнату и вещи отца.

Автор: Фото Мария Беляева Проект "Космос папы" Алексея Товпыги сделан в виде диптихов. С одной стороны - вещи отца, с другой - страницы, вырванные из книги "Первый космонавт" 1983 года. Показывают на международной фотовыставке Photo Kyiv в Софии Киевской

"Мой папа накапливал в своей комнате важные для себя вещи, которые для других является хламом, — рассказывает. - Это его пространство, в котором он жил 10 лет. Фотографии я делал для себя. Как арттерапию, чтобы сблизиться с отцом. Через полгода как он умер от сердечного приступа. Возможно, это было мое интуитивное предчувствие. Удалось наладить эмоциональную связь с отцом через фото. Принять его мировоззрение. Характерный для многих. Отец работал инженером в советское время, а потом увлекся эзотерикой, народной медициной, астрологией. Оторвался от реальности, стал жить в своем мире. Потому что в 1990-х было трудно адаптироваться. Мы с отцом все время ссорились из-за торсионных полей и конспирологических теорий. Потому что я человек науки, по образованию математик. Понимаю, что благодаря этому отец выживал. Астрологические прогнозы и объяснения ему оправдывали то, что видел вокруг и не мог принять. Он хотел так думать, а я долго не мог это понять. Нужно дать право человека думать даже бред. Это тоже свобода.

Мой проект сделан в виде диптихов, то есть парных фото. С одной стороны - вещи отца, с другой - страницы, вырванные из книги "Первый космонавт" 1983 года. Космос сравниваю с пространством, в котором живет человек. А по форме, снимки имеют визуальные симметрии, перекликаются. Это известный прием в художественной фотографии. Мне нравится, что есть ощущение нежности и простоты".

Нужно дать право человека думать даже бред. Это тоже свобода.

Специально к выставке благотворительный фонд Favbet Foundation подготовил проект "Код несокрушимости: реальные истории современных героев". Фотографии знакомят с ветеранами АТО, которые получили инвалидность. Занимаются спортом и представляют Украину на Играх непобедимых - международных соревнованиях в паралимпийском стиле для ветеранов. Это 9 черно-белых портретов, на первом плане которых красная линия.

Автор: Фото Мария Беляева Роман Пашковский фотографируется на фоне своего проекту "Код несокрушимости: реальные истории современных героев". Фотографии знакомят с ветеранами АТО, которые получили инвалидность и занимаются паралимпийскими видами спорта. Показывают на международной фотовыставке Photo Kyiv в Софии Киевской

"Эта нить будто сшивает их вместе, — объясняет фотограф Роман Пашковский. - Специально сделал фотографии черно-белыми. В сочетании с красным, хорошо оттеняет, добавляет акцентности фотографии. Если бы они были цветными, красная линия была бы незаметной. Герои приезжали ко мне в студию в центре Киева из разных городов: Ровно, Чернигова. Привозили свое спортивное снаряжение. В основном это лучники. Мы разговаривали. Запомнились честностью, открытостью, несокрушимостью. Не сдались. Делают то, что считают нужным, горят этим.

Люблю социальные проекты. Например, у меня есть серия "50 гривен". Приглашал в студию людей сфотографироваться, платил им 50 гривен. Они рассказывали, на что потратят эти средства. Нравятся такие провокации на грани".

Автор: Фото Мария Беляева Do 25 serpnya prosto neba u parku Natsionalʹnoho zapovidnyka "Sofiya Kyyivsʹka" tryvaye mizhnarodna fotovystavka Photo Kyiv. Pokazuye 10 proyektiv, prysvyachenykh inklyuzyvnosti. "Miy tato nakopychuvav u svoyiy kimnati vazhlyvi dlya sebe rechi, yaki dlya inshykh ye motlokhom, - rozpovidaye. - Tse yoho prostir, v yakomu vin zhyv 10 rokiv. Fotohrafiyi ya robyv dlya sebe. Yak artterapiyu, shchob zblyzytysya z batʹkom. Za piv roku yak vin pomer vid sertsevoho napadu. Mozhlyvo, tse bulo moye intuyityvne peredchuttya. Vdalosya nalahodyty emotsiynyy zv'yazok z batʹkom cherez foto. Pryynyaty yoho svitohlyad. Kharakternyy dlya bahatʹokh. Batʹko pratsyuvav inzhenerom za radyansʹkykh chasiv, a potim zakhopyvsya ezoterykoyu, narodnoyu medytsynoyu, astrolohiyeyu. I vidirvavsya vid realʹnosti, stav zhyty u svoyemu sviti. Bo v 1990-kh bulo vazhko adaptuvatysya. My z batʹkom vesʹ chas svarylysya cherez torsionni polya ta konspirolohichni teoriyi. Bo ya lyudyna nauky, za osvitoyu matematyk. Rozumiyu, shcho zavdyaky tsʹomu batʹko vyzhyvav. Astrolohichni prohnozy ta poyasnennya yomu vypravdovuvaly te, shcho bachyv navkruhy ta ne mih pryynyaty. Vin khotiv tak dumaty, a ya dovho ne mih tse zrozumity. Potribno daty pravo lyudyny dumaty navitʹ mayachnyu. Tse tezh svoboda. Miy proyekt zroblenyy u vyhlyadi dyptykhiv, tobto parnykh foto. Z odnoho boku – batʹkovi rechi, z inshoho – storinky, vyrvani z knyzhky «Pershyy kosmonavt» 1983 roku. Kosmos porivnyuyu z prostorom, v yakomu zhyve lyudyna. A za formoyu, znimky mayutʹ vizualʹni symetriyi, perehukuyutʹsya. Tse vidomyy pryyom v khudozhniy fotohrafiyi. Meni podobayetʹsya, shcho ye vidchuttya nizhnosti ta prostoty». Spetsialʹno do vystavky blahodiynyy fond Favbet Foundation pidhotuvav proyekt «Kod nezlamnosti: realʹni istoriyi suchasnykh heroyiv». Svitlyny znayomlyatʹ z veteranamy ATO, yaki otrymaly invalidnistʹ. Zaymayutʹsya sportom i predstavlyayutʹ Ukrayinu na Ihrakh neskorenykh, mizhnarodnykh zmahannyakh u paralimpiysʹkomu styli dlya veteraniv. Tse 9 chorno-bilykh portretiv, na pershomu plani yakykh ye chervona liniya. «Tsya nytka niby zshyvaye yikh razom, - poyasnyuye fotohraf Roman Pashkovsʹkyy. – Spetsialʹno zrobyv svitlyny chorno-bilymy. U poyednanni z chervonym, dobre vidtinyaye, dodaye aktsentnosti fotohrafiyi. Yakby vony buly kolʹorovymy, chervona liniya bula b nepomitnoyu. Heroyi pryyizhdzhaly do mene v studiyu v tsentri Kyyeva z riznykh mist: Rivnoho, Chernihova. Pryvozyly svoye sportyvne znaryaddya. V osnovnomu tse luchnyky. My rozmovlyaly. Zapamʺyatalysya chesnistyu, vidvertistyu, nezlamnistyu. Ne zdalysya. Roblyatʹ te, shcho vvazhayutʹ za potribne, horyatʹ tsym. Lyublyu sotsialʹni proyekty. Napryklad, v mene ye seriya «50 hryvenʹ». Zaproshuvav u studiyu lyudey sfotohrafuvatysya, platyv yim 50 hryvenʹ. A vony rozpovidaly, na shcho vytratyatʹ tsi koshty. Podobayutʹsya taki provokatsiyi na hrani».. Sered inshykh spetsproyektiv - seriyi zakordonnykh avtoriv: «Vydymyy spektr: portrety zi svitu autyzmu” amerykanky Merri Berridzh «Vtrachayuchy odyn vymir» nimtsya Hiudo Klumpe - fotohrafa z vadamy zoru, «Obrani [ne] buty» niderlandsʹkoyi fotohrafky Marinky Maseus pro zhinok iz syndromom Dauna. Показати більше 2934 / 5000 Результати перекладу До 25 августа под открытым небом в парке Национального заповедника "София Киевская" проходит международная фотовыставка Photo Kyiv. Показывает 10 проектов, посвященных инклюзивности.

Среди других спецпроектов - серии авторов: "Видимый спектр: портреты из мира аутизма" американки Мерри Берридж, "Теряя одно измерение" немца Гуидо Клумпе - фотографа с недостатками зрения, "Избранные [НЕ] быть" нидерландской фотографки Маринки Масеус о женщинах с синдромом Дауна.

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До 5 января 2022 года в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет выставочный проект "Катарсис". Представит зрителям сочетание позднебарочных скульптур XVIII столетия Иоганна Георга Пинзеля, его ученика Франциска Олендского и работы современного художника Александра Животкова. Работы этих трех авторов разграничены веками, но их объединяет выбор медиума - это экспрессивная резьба по дереву, а также глубокая содержательная эмоциональность.

Монументальные рельефы Александра Животкова обращаются к работам художников 18 века, чтобы напомнить нам, что через поколение важнейшим остается получать удовольствие от процесса жизни, не забывая при этом ее сущность.

Работы Франциска Олендского, представленные на выставке, хранились в фондах Львовской национальной галереи, никогда раньше не выставлялись и будут впервые представлены публике. Работы Иоганна Георга Пинзеля прибывают в Киев впервые.