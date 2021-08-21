Возможно, дети уехали в другие города или умерли. Выставка "Не|видимая жизнь" показывает людей, которых большинство не хочет замечать

До 25 августа под открытым небом в парке Национального заповедника "София Киевская" проходит международная фотовыставка Photo Kyiv. На фотографиях экспозиции "Не|видимая жизнь" - одинокие жители дома престарелых, ромы, ветераны АТО с инвалидностью, люди с аутизмом и синдромом Дауна.
"Выставка не про боль и страдания. Хотим показать людей, которых общество не хочет замечать. Сделать их видимым. Через фотографию поднимаем важную социальную тему", — говорит соучредитель Photo Kyiv Иванна Бертран.
Фотопроекты рассматривают супруга президента Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль в сопровождении куратора выставки Кароль Пиду.
"Работы поразили, очень эмоциональные, — говорит Елена Зеленская. - Потом покажем их в зале международного аэропорта Борисполь. Это своевременный проект, он современный и вдохновляет".
Наши участники на своих фотографиях показывают тех, кто в тени
"Разнообразие и инклюзивность не гарантируются законом, это в первую очередь восприятие общества, — говорит куратор выставки Кароль Пиду. - Наши участники на своих фотографиях показывают тех, кто в тени. Меня тронула серия "Паспорт" Александра Чекменева. В 1995 году он поехал в отдаленные села делать фото на документы для малоподвижных людей. Зафиксировал ужасные условия, в которых они проживали. И сегодня это уже историческое свидетельство. Надо улучшить ситуацию для таких уязвимых людей. Надеемся, наша выставка тронет посетителей, и они обратят внимание на таких сограждан".
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Среди 89 авторов из 12 стран мира, которые прислали свои работы, на выставку отобрали 5 проектов. Один из них - "Дом престарелых. Одиночество" киевской фотографки Алины Пророки. На Киевщине снимала пенсионеров, оставшихся без родственников.
"Волонтеры, которые помогают этим старикам попросили меня сфотографировать портреты. Чтобы сделать им приятное, — рассказывает Алина Пророка. - Очень тронула одна хрупкая бабушка. Она была печальной, постоянно смотрела в пол. Пыталась надеть платок, чтобы быть красивой на фотографии. После съемки я узнала, что она слепая. Неудобно было расспрашивать, почему остались одни. Возможно, дети поехали в другие города или умерли. Знаю, что один из моих героев развелся с женой, потом у него сгорел дом. Тогда его привезли в это заведение. Недавно с ним случился инсульт. Хотел мне что-то рассказать, но мог выдавать только мало похожи на слова звуки. Начал плакать. Предложила волонтерам сделать чашки с этими фотографиями, чтобы герои могли не просто на себя смотреть.
Очень рада, что попала на фотовыставку. Могу поднять актуальную тему. Чтобы люди увидели эти фотографии и задумались о старости. Потому что обычно мы живем сегодняшним днем, и не думаем, как может сложиться жизнь.
Уже снимала несколько таких социальных проектов. Детей с синдромом Ретта. Они не могут говорить, но улыбаются, реагируют, их родители могут быть счастливы. Фотографировала, как впервые в Украине детей с ДЦП свозили полетать на дельтапланах. Таких людей не нужно жалеть. Они больше всего этого не любят".
Обычно мы живем сегодняшним днем, и не думаем, как может сложиться жизнь.
Роман Закревский из Чернигова сделал портреты ромов. Пытался привлечь внимание к их индивидуальности.
"Моей задачей было сделать такие фотографии, чтобы нивелировать стереотипы о ромах. Не было понятно, которой эти люди национальности, — рассказывает. - Фотографировал в Чернигове, Нежине, Новгород-Северском. Организаторы проекта из общественной организации искали героев. Не спрашивал их о жизни. Хотел быть в стороне. Чтобы этот опыт был для них приятным и хорошим, получили профессиональные фотографии. Интересно было побыть в ромской среде. В Чернигове есть район Подусовка, где живет много ромов. Под Новгород-Северским в Пироговке их полдеревни. Там снимал в доме главного пастыря, который собрал свою общину.
"Космос папы" Алексей Товпыга снял дома. Фотографировал комнату и вещи отца.
"Мой папа накапливал в своей комнате важные для себя вещи, которые для других является хламом, — рассказывает. - Это его пространство, в котором он жил 10 лет. Фотографии я делал для себя. Как арттерапию, чтобы сблизиться с отцом. Через полгода как он умер от сердечного приступа. Возможно, это было мое интуитивное предчувствие. Удалось наладить эмоциональную связь с отцом через фото. Принять его мировоззрение. Характерный для многих. Отец работал инженером в советское время, а потом увлекся эзотерикой, народной медициной, астрологией. Оторвался от реальности, стал жить в своем мире. Потому что в 1990-х было трудно адаптироваться. Мы с отцом все время ссорились из-за торсионных полей и конспирологических теорий. Потому что я человек науки, по образованию математик. Понимаю, что благодаря этому отец выживал. Астрологические прогнозы и объяснения ему оправдывали то, что видел вокруг и не мог принять. Он хотел так думать, а я долго не мог это понять. Нужно дать право человека думать даже бред. Это тоже свобода.
Мой проект сделан в виде диптихов, то есть парных фото. С одной стороны - вещи отца, с другой - страницы, вырванные из книги "Первый космонавт" 1983 года. Космос сравниваю с пространством, в котором живет человек. А по форме, снимки имеют визуальные симметрии, перекликаются. Это известный прием в художественной фотографии. Мне нравится, что есть ощущение нежности и простоты".
Нужно дать право человека думать даже бред. Это тоже свобода.
Специально к выставке благотворительный фонд Favbet Foundation подготовил проект "Код несокрушимости: реальные истории современных героев". Фотографии знакомят с ветеранами АТО, которые получили инвалидность. Занимаются спортом и представляют Украину на Играх непобедимых - международных соревнованиях в паралимпийском стиле для ветеранов. Это 9 черно-белых портретов, на первом плане которых красная линия.
"Эта нить будто сшивает их вместе, — объясняет фотограф Роман Пашковский. - Специально сделал фотографии черно-белыми. В сочетании с красным, хорошо оттеняет, добавляет акцентности фотографии. Если бы они были цветными, красная линия была бы незаметной. Герои приезжали ко мне в студию в центре Киева из разных городов: Ровно, Чернигова. Привозили свое спортивное снаряжение. В основном это лучники. Мы разговаривали. Запомнились честностью, открытостью, несокрушимостью. Не сдались. Делают то, что считают нужным, горят этим.
Люблю социальные проекты. Например, у меня есть серия "50 гривен". Приглашал в студию людей сфотографироваться, платил им 50 гривен. Они рассказывали, на что потратят эти средства. Нравятся такие провокации на грани".
Среди других спецпроектов - серии авторов: "Видимый спектр: портреты из мира аутизма" американки Мерри Берридж, "Теряя одно измерение" немца Гуидо Клумпе - фотографа с недостатками зрения, "Избранные [НЕ] быть" нидерландской фотографки Маринки Масеус о женщинах с синдромом Дауна.
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До 5 января 2022 года в рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в Национальном заповеднике "София Киевская" пройдет выставочный проект "Катарсис". Представит зрителям сочетание позднебарочных скульптур XVIII столетия Иоганна Георга Пинзеля, его ученика Франциска Олендского и работы современного художника Александра Животкова. Работы этих трех авторов разграничены веками, но их объединяет выбор медиума - это экспрессивная резьба по дереву, а также глубокая содержательная эмоциональность.
Монументальные рельефы Александра Животкова обращаются к работам художников 18 века, чтобы напомнить нам, что через поколение важнейшим остается получать удовольствие от процесса жизни, не забывая при этом ее сущность.
Работы Франциска Олендского, представленные на выставке, хранились в фондах Львовской национальной галереи, никогда раньше не выставлялись и будут впервые представлены публике. Работы Иоганна Георга Пинзеля прибывают в Киев впервые.
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