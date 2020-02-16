"Вокала нет" - выступление финалиста нацотбора раскритиковали в сети

В сети обсуждают выступление дуэта Tvorchi, который набрал максимальные баллы на втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020.

Дискуссия разгорелась под видео выступления. Его опубликовали на официальном канале СТБ в YouTube, сообщает "Обозреватель".

Многие зрители считают вокал исполнителя слабым. Говорят, что он не попадает в ноты.

"Голос очень слабый", "Вообще в ноты не попадает. Это будет провал", "Трек супер, но с вокалом то пошло не так", "Все очень круто, но вокал... Нужно срочно подтянуть вокал", "Он что заболел, что с голосом?", "Это было ужасно, вокала абсолютно нет!", - писали пользователи.

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Во Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал украинского национального отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение 2020". Первые три места заняли Tvorchi с композицией Bonfire (16 баллов), Khayat с песней Call For Love (14 баллов) и David Axelrod с песней Horizon (11 баллов).