"Война в 140 знаках": на Book Forum привез книгу британский репортер

На Book Forum во Львове презентовали книгу "Война в 140 знаках. Как социальные медиа меняют конфликт XXI века" Дейвида Патрикаракоса, британского репортера и писателя.

Автор описал три темы: война на востоке Украины, войну между Израель и ХАМАС, и то, как Исламское государство использует социальные медиа для радикализации и вербовки. Книгу напечатало издательство Yakaboo Publishing. Ее презентовали в рамках медиакластеру "Территория свободы: СМИ". "Здесь 8 героев, большинство из них гражданские. Есть женщины. Все они - участники военных конфликтов. Автор говорит о том. Что основной оружие в войне ХХ века есть информация и социальные сети", - рассказывает представитель издательства Ольга Вишня. Историк Сергей Плохий написал, что ценность этой книги в том, что сейчас мы все находимся в кибер-траншеях новой глобальной войны и нам надо знать, как себя с этим справиться: не вестись на пропаганду, фильтровать информацию. Чем эта книга может быть полезна читателям? "Книга не дает каких-то рецептов как бороться с пропагандой или дезинформацией. Но она показывает в среде мы сейчас живем, каким образом разрушили старую иерархию медиа, как меняется война, как с помощью соцсетей меняются методы воздействия на людей и как при этом трансформируются военные действия. Речь идет о том, что ранее информационные спецоперации были подкреплением военных действий, а сейчас мы все чаще сталкиваемся с тем, что военные действия являются спецоперациями, которые поддерживаются насаждения нужных информационных нарративов", - говорит журналист Роман Рак.

"Как любой нон-фикшн в котором говорится об украинской ситуации эта книга интересна, как внешний взгляд. Конечно, это не первая книга иностранного журналиста об украинской войне. Но Дэвид был в Донецке, когда она начиналась, общался с людьми. Важно. является его тщательная манера фиксации. Не следует воспринимать это как безоговорочную правду, ведь все же автор является иноземццем. Многое, что он здесь видел, он мог не совсем полно понять. Но истории о том, как коммуникации используются в современных войнах, это интересно.

Сейчас нам всем известно понятие "гибридная война". Этому определению предшествовало другое - нелинейная война. И ее нет смысла оценивать с той позиции, с которой мы привыкли анализировать конфликты между государствами. Потому линии конфликта, которая совпадала с государственной границей, нет. Книга важна, чтобы лучше понять это явление. С другой стороны она фиксирует то, что это явление не просто признаком прогресса, а новой опасностью", - добавляет медиакритик Отар Довженко.

В книге автор вспоминает о явлении, которое называется гражданская журналистика. Какова роль такой журналистики, что об этом стоит знать и как вести себя?

"Дэвид хорошо описал как сейчас распространяется информация. Если что-то происходит всегда есть очевидцы и эти очевидцы почти всегда быстрее, чем журналисты, могут передать информацию и рассказать ее, скажем, с помощью соцсетей", - продолжает Г. Г.

"Ответ на то, чем журналистика отличается от нежурналистикы, состоит всего из одного слова - ответственность. Например, блогер услышал салют в Высоком замке и написал, что Львов бомбит русская армия. Он слышал, видел вспышки, написал об этом в твиттере. Написал на английском можно с ошибками. так трогательнее. это распространят миллиона человек и это станет новостью во всем мире. понесет человек за это какую-то ответственность? Скорее всего, что - нет. Журналист же, который распространит эту информацию, будет дисквалифицирован по профессии. и медиа, которое это распространит, понесет ущерб ", - говорит А. Д ..

Как с этой гражданской журналистикой использоваться и случались примеры положительной гражданской журналистики в Украине?

"Прежде всего - надо смириться. Противиться наступления технического прогресса - глупо. Диктатура, которые этого не признавали, упали. Кремлевский диктаторский режим приспособился к этому. Я думаю, в начале войны надо было делать две вещи. Первое: должна была появиться пропаганда и использоваться как тактический инструмент. но это должны делать журналисты и общественные активисты. Второе: обучение критическому мышлению. это не панацея, но один из предохранителей, который поможет распознавать пропаганду и не реагировать на дезинформацию и вброс. Иногда рус ийськи нарративы до сих пор распространяются украиноязычными медиа. Это значит, что россиянам даже не надо использовать ресурсы на перевод. Они просто бросают какие-то вещи на русском, а наши это переводят и распространяют ", - Г. Г.

"Эти так называемые цифровые войны, кроме части, которая координируется государствами, разведками. Спецслужбами и т.д., содержат много броуновского движения. Он является некачественным, саморазрушительным и бессмысленным, и приносит больше вреда, чем пользы. Многие хаотических бессмысленных коммуникационных актов происходило из лучших побуждений. Как противостоять российской агрессии, нанести россиянам вреда, защищать Украину. Думаю, что идеализовуваты людей, которые сами выбрали роль борцов с российской пропагандой не стоит. Но следует констатировать, что в начале государство и командования иявилось не готов противостоять России, так как оно было технологически и идеологически гораздо более продвинутая. Одним из примеров качественно скоординированной гражданской журналистики является Крим.SOS, о них упоминается и в книге ", - А. Д.

Что бы было важно сделать в информационном пространстве Украины, чтобы противостоять забросам с РФ?

"Чтобы обезопасить себя следует вводить в школах медиаграмотность, развивать критическое мышление. Надо осознать. Что мы живем в состоянии войны, и это будет продолжаться еще долго. Надо перестроить свое поведение и справляться с вопросами безопасности, которые возникают у нас с Россией. следует всегда ставить под сомнение информацию, которую получаешь. Особенно, если она нравится и укладывается в канву наших мировоззренческих соображений. Это может помочь не распространять фейки ", - Г. Г.

"Этот вопрос к тому, какие мы, а не что с нами делает Россия. Нам надо не детей, а родителей наших учить критическому мышлению. Иначе можно заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Потому дожить до того, когда вырастут наши дети с критическим мышлением, нам не светит ", - А. Д.

Нужна Украинский ответственность журналистов? Именно та черта, которой вроде как журналистика отличается от нежурналистикы? В качестве примера, ситуация 30 августа, когда большинство украинской медиа говорили о том, что происходит обмен пленными и незаконно удерживаемые в России украинцы возвращаются домой. За это кто-то понес ответственность?

"Никто не говорит, что в журналистике все в порядке. В этой ситуации соединилось многое, ведь если бы генпрокурор не перепостил то сообщение, наверное, все было бы несколько иначе. Ответственным должно быть и генеральный прокурор, который также не извинился.

В принципе, культура опровержений в СМИ уже несколько проявляется. Но здесь вопрос в том, чтобы остановиться перед тем, как распространить. Поэтому - да, ответственность в журналистике нужна той части Украинской, которые понимают последствия безответственности. Эта часть пока небольшая и надо с помощью критического мышления, медиаграмотности и гражданского сознания делать так, чтобы больше людей понимало о чем идет речь.

Существование аккаунтов и групп, которые распространяли в Украине недостоверную информацию, приостановила социальная сеть Facebook. йПришлось удалить 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп, в который было около 4,2 млн фолловеров.