"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма

В сети появился тизер фильма, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие". Фото: zp.today

Стриминговий сервис Netflix показал тизер фильма "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".

Промо-ролик сначала показали на церемонии вручения премий "Эмми-2019". Позже опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix.

Лента расскажет о продолжении событий в сериале "Во все тяжкие".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер "Во все тяжкие" снял криминальный триллер

В тизере появился один из главных героев Джесси Пинкман, который сидел в машине и курил. Мужчина слушал новости о событиях, которые описаны в сериале.

Тизер опубликовали 4 часа назад. За это время видео набрало почти полмиллиона просмотров и 35 тыс. лайков.

Премьера фильма запланирована на 11 октября 2019 года.

Netflix представил трейлер фильма, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие". Видео появилось на официальном YouTube канале. Последние эпизоды сериала опубликовали еще в 2012 году.