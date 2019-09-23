"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4995
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8010
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2061
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 450
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2952
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3429
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1458
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 378
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1287
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3303
Фото
Все фото
7
16
4
5
6
Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой
Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
&quot;Самое важное в конце&quot;: презентовали новый роман Галины Вдовиченко
"Самое важное в конце": презентовали новый роман Галины Вдовиченко
Лесь Подервянский презентовал новую книгу
Лесь Подервянский презентовал новую книгу
Видео
Все видео
"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма
"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
Попандос и обезьяна с психунами: обзор фильма "Фокстер и Макс"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 153
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5274
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5274
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 630
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 11:44

"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма

  Комментировать
&quot;Во все тяжкие&quot; возвращается на экраны: появился тизер фильма
В сети появился тизер фильма, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие". Фото: zp.today

Стриминговий сервис Netflix показал тизер фильма "Путь: Во все тяжкие. Фильм" (El Camino: A Breaking Bad Movie), который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие".

Промо-ролик сначала показали на церемонии вручения премий "Эмми-2019". Позже опубликовали на официальном YouTube-канале Netflix.

Лента расскажет о продолжении событий в сериале "Во все тяжкие".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режиссер "Во все тяжкие" снял криминальный триллер

В тизере появился один из главных героев Джесси Пинкман, который сидел в машине и курил. Мужчина слушал новости о событиях, которые описаны в сериале.

Тизер опубликовали 4 часа назад. За это время видео набрало почти полмиллиона просмотров и 35 тыс. лайков.

Премьера фильма запланирована на 11 октября 2019 года.

Netflix представил трейлер фильма, который сняли по мотивам сериала "Во все тяжкие". Видео появилось на официальном YouTube канале. Последние эпизоды сериала опубликовали еще в 2012 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 38061
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 37584
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 32058
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 5 Просмотров: 25857
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 23923
Культура
Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии
Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии Просмотров: 99
"Чернобыль" получил 3 премии Emmy
"Чернобыль" получил 3 премии Emmy Просмотров: 126
Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой
Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой
7
 Просмотров: 594
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
16
 Просмотров: 7489
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
4
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
5
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 496
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua