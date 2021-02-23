Вместо Шерлока преступления раскрывали дети

Сериал Netflix "Нерегулярные части" расскажет о детях-бездомных, которые часто помогали детективу Шерлоку Холмсу раскрывать преступления. Фото: Netflix

Стримингова платформа Netflix выпустила трейлер сериала "Нерегулярные части".

Переосмысливает романы Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. Часто пользовался бездомными для проведения расследования. Платил за подслушанные разговоры и слежения, за сюжетом. В сериале же Шерлока сделали аморальным наркоманом, за которого все дела раскрывают дети-бродяги. Они проводят расследование под руководством доктора Ватсона, а Шерлок забирает всю славу себе. Также обращаются к сверхъестественным силам.

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В 1-м сезоне будет 8 эпизодов, выйдут 26 марта.

Режиссер, сценарист и продюсер - Том Бэдуел. Ранее снял сериал по детскому фэнтези "Опасные путешествия".

На детектив от сервиса Netflix "Энола Холмс" подали в суд. Семья Артура Конан-Дойла, автора произведений о Шерлоке Холмсе, обвиняет в нарушении авторских прав. 16-летняя Энола - самая молодая в семье Холмсов. Увлекается шахматами и японским боевым искусством джиу-джитсу. Однажды утром ее мать исчезает. Девушка едет в Лондон, чтобы расследовать это дело. Просит помощи у своих старших братьев - Шерлока и Майкрофта, по сюжету.