Винник объяснил, почему принял участие в флешмобе пропутинских музыкантов

Сам певец сейчас находится в Германии Фото: mediananny.com

Представители Олега Винника объяснили его участие в клипе друзей Владимира Путина.

Сам певец сейчас находится в Германии, пишет Украинская правда.

"Каждый год 21 сентября Международный общественность отмечает Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем ​​укрепления идеалов мира среди всех стран и народов - как на национальном, так и на международном уровне", - рассказали в пресс-службе.

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"Олег Винник неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем Мир" родном языке ", - отметили представители Винника.

Певец Олег Винник присоединился к русским в флэшмобе за "мир без войны и насилия". Он называется #ВСЕММИР, запустил его группа "МИР519".