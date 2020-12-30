Википедия обнародовала топ-статей за год

Составили рейтинг 25 самых популярных статей английской Википедии в 2020 году.



Список возглавила пандемия Covid-19. Статью прочитали более 83 млн раз. С коронавирусом связаны еще 6 позиций, среди которых Covid-19 в США и Индии, испанский грипп.



Рейтинги предыдущих лет возглавляла поп-культура. В этом году появились 2 новые темы из-за пандемии и мировые тенденции. Из культуры остались сериал "Корона" от Netflix, сериал "Последний танец" про баскетболиста Майкла Джордана, фильм-победитель "Оскара" "Паразиты".



2-я тема - президентские выборы в США. 55 млн просмотров набрала статья про Дональда Трампа, 34 млн - о новом главе страны Джо Байдене.

Фонд Викимедиа обнародовал традиционную подборку 25-ти самых популярных статей английской Википедии в 2020 году.

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