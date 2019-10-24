"Вий" снова в Киеве: "ощущение, будто заглянул в собственную бездну"

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 477
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4833
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38925
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1089
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3213
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3177
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
8
27
6
18
7
&quot;Спешите — там в руках сердце с кровью!&quot; Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала &quot;Слов&#039;яни&quot;
"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль &quot;BALLET OPEN SPACE&quot;
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль "BALLET OPEN SPACE"
&quot;Бумбокс&quot; выпустил клип на песню &quot;ДШ&quot;
"Бумбокс" выпустил клип на песню "ДШ"
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
Гоголь в машине и тампоны на стене: состоялся самый масштабный художественный фестиваль Европы
За планету без кульков, шуб и ранних браков: что покажут на фестивале соцрекламы Molodiya Festival
За планету без кульков, шуб и ранних браков: что покажут на фестивале соцрекламы Molodiya Festival
Видео
Все видео
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта
Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта
Американцы сняли клип с заключенными в колонии под Киевом
Американцы сняли клип с заключенными в колонии под Киевом
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
На Netflix подали в суд за фильм, посвященный "панамским документам"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 477
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5166
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7479
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1809
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1449
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 08:50

"Вий" снова в Киеве: "ощущение, будто заглянул в собственную бездну"

  Комментировать

"Ощущение, будто заглянул в собственную бездну, но не дай Бог встретить внутри себя таких же демонов. Несколько раз было ощущение, будто мой спинной мозг разобрали по позвонкам и заново собрали. Потрясающе красивый балет. Страсти, глубина, эротика, глубинный, почти животный страх и одиночество души", - пишут зрители о спектакле" Вий " Киев Модерн-балета ".

Премьера постановки балетмейстера Раду Поклитару состоялась в июне этого года. После гастролей по Украине "Вий" возвращается в Киев. 24 октября спектакль покажут в Октябрьском дворце.

"До "Вия""руки не доходили создать что-то на украинскую тематику, хотя литературы достаточно, - рассказывает балетмейстер Раду Поклитару. - И в какой-то момент я понял, что уже и время, и надо, и хочется. Прочитал много классики. Как хореограф, до книги, как первоосновы для создания балета, выдвигаю следующие требования - образность, яркость характеров, контрастность, разнообразие, динамика, которая должна быть внутри, и не в последнюю очередь должно быть название, которое будет хорошо продаваться.

У меня Вий потрясающий. Гораздо сложнее и полифоничнее, чем принято в сценических интерпретациях Гоголя. Вий не может быть олицетворением абсолютного зла, потому что абсолютное зло - это пороки, которые есть в нас самих. Он просто их зеркало.

Балет на самом деле про неидеального Хому Брута. Он и у Гоголя такой. Человек, у которого масса пороков и недостатков. Но кто из нас совершенен. Вся европейская культура родом из Древней Греции. Главная цель древнегреческого театра, несмотря на банальность понятия, это катарсис - очищение через сострадание к главному герою. Поэтому мне бы хотелось, чтобы хотя бы один зритель в зале смог ассоциировать себя напрямую с Хомой Брутом. Со всеми его плюсами и минусами, недостатками и достоинствами и тем, через что ему пришлось пройти".

Балет "Вий" посвящен четырнадцатой годовщине основания театра "Киев Модерн-балет".

"В далеком 2005-м году меценат Владимир Филиппов сказал "Давай создадим театр!", - рассказывает Раду Поклитару. - Мне было 33 года, я был свободным художником, успешно ставил в разных местах. Но это было предложение из категории тех, от которого невозможно отказаться. Мы рискнули и у нас все получилось.

В свое время современный балет захватил меня своей выразительностью, тем, что вызывает мощное сопереживание у зрителей. Если классический танец - это, во-первых, форма, во-вторых - содержание, то в современном все наоборот. Классический танец говорит, что земного притяжения не существует. Зато современный доказывает, что оно есть, и это гораздо интереснее, чем быть невесомым эльфом, который не имеет отношения к реальной жизни".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вий" снова в Киеве: "ощущение, будто заглянул в собственную бездну"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 51523
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 49715
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 28210
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам
Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам 2 Просмотров: 19512
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 17136
Культура
Сергей Лозница снимет фильм про 1941 год
Сергей Лозница снимет фильм про 1941 год Просмотров: 180
Фильм Томашпольского получил награду фестиваля хорроров в Канаде
Фильм Томашпольского получил награду фестиваля хорроров в Канаде Просмотров: 126
Сенцову вручили награду за "Мужество и стойкость"
Сенцову вручили награду за "Мужество и стойкость" 1 Просмотров: 54
Звезда "Пиратов Карибского моря" сыграет в фильме "Веном 2"
Звезда "Пиратов Карибского моря" сыграет в фильме "Веном 2" Просмотров: 351
"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
8
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
6
Скандальный хор имени Веревки записал видеообращение к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
В ЕС назвали Богдана опасным и предупредили о диктатуре Зеленского
Голосов: 1560
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua