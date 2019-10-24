"Вий" снова в Киеве: "ощущение, будто заглянул в собственную бездну"

"Ощущение, будто заглянул в собственную бездну, но не дай Бог встретить внутри себя таких же демонов. Несколько раз было ощущение, будто мой спинной мозг разобрали по позвонкам и заново собрали. Потрясающе красивый балет. Страсти, глубина, эротика, глубинный, почти животный страх и одиночество души", - пишут зрители о спектакле" Вий " Киев Модерн-балета ".

Премьера постановки балетмейстера Раду Поклитару состоялась в июне этого года. После гастролей по Украине "Вий" возвращается в Киев. 24 октября спектакль покажут в Октябрьском дворце.

"До "Вия""руки не доходили создать что-то на украинскую тематику, хотя литературы достаточно, - рассказывает балетмейстер Раду Поклитару. - И в какой-то момент я понял, что уже и время, и надо, и хочется. Прочитал много классики. Как хореограф, до книги, как первоосновы для создания балета, выдвигаю следующие требования - образность, яркость характеров, контрастность, разнообразие, динамика, которая должна быть внутри, и не в последнюю очередь должно быть название, которое будет хорошо продаваться.

У меня Вий потрясающий. Гораздо сложнее и полифоничнее, чем принято в сценических интерпретациях Гоголя. Вий не может быть олицетворением абсолютного зла, потому что абсолютное зло - это пороки, которые есть в нас самих. Он просто их зеркало.

Балет на самом деле про неидеального Хому Брута. Он и у Гоголя такой. Человек, у которого масса пороков и недостатков. Но кто из нас совершенен. Вся европейская культура родом из Древней Греции. Главная цель древнегреческого театра, несмотря на банальность понятия, это катарсис - очищение через сострадание к главному герою. Поэтому мне бы хотелось, чтобы хотя бы один зритель в зале смог ассоциировать себя напрямую с Хомой Брутом. Со всеми его плюсами и минусами, недостатками и достоинствами и тем, через что ему пришлось пройти".

Балет "Вий" посвящен четырнадцатой годовщине основания театра "Киев Модерн-балет". "В далеком 2005-м году меценат Владимир Филиппов сказал "Давай создадим театр!", - рассказывает Раду Поклитару. - Мне было 33 года, я был свободным художником, успешно ставил в разных местах. Но это было предложение из категории тех, от которого невозможно отказаться. Мы рискнули и у нас все получилось. В свое время современный балет захватил меня своей выразительностью, тем, что вызывает мощное сопереживание у зрителей. Если классический танец - это, во-первых, форма, во-вторых - содержание, то в современном все наоборот. Классический танец говорит, что земного притяжения не существует. Зато современный доказывает, что оно есть, и это гораздо интереснее, чем быть невесомым эльфом, который не имеет отношения к реальной жизни".