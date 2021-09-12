"Венецианский кинофестиваль-2021": список победителей

В программу которого попали три киноленты, которые представляли Украину. Фото: Twitter

Главный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев" достался картине "Событие" французского режиссера Одри Диван. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщается в Twitter фестиваля.

"Серебряного льва" присудили Джейн Кэмпион за фильм "Власть пса". Гран-при удостоен Паоло Соррентино, снявший ленту "Рука бога".

Лучшей актрисой признана Пенелопа Крус за работу в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Награду за лучшую мужскую роль получил Джон Аркилла, сыгравший в картине "На работе: пропавшие 8" Эрика Матти.

Награду за лучший сценарий получила Мэгги Джилленхол за фильм "Исчезнувшая дочь".

Украину представляли три фильма: "Блик" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и совместная работа украинских, чешских и словацких кинематографистов - "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша. Собственно последний фильм получил награду за лучший сценарий в секции "Горизонты".

Жюри в этом году возглавил режиссер Пон Джун-хо, получивший в 2020-м "Оскар" за фильм "Паразиты". Вместе с ним победителей выбирали оскароносная режиссер Хлоя Чжао, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво и Сара Гадон.

В Основном конкурсе в этом году был представлен 21 фильм.

В США в Гарвардском университете состоялась онлайн-церемония вручения Шнобелевской премии - одной из самых известных антинаград мира.