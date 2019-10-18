Ведьмы устроили шабаш в новом клипе Алины Паш

Певица Алина Паш выпустила клип на песню Bosorkanya. Режиссер — француз Натан Дейзи.
В видео ведьмы во главе с Паш устраивают шабаш. Танцуют, поют, варят колдовское зелье.
В конце появляются географические координаты, указывающие на самое мистическое место Киева — Лысую гору.
В клипе снялись участники шоу "Танцуют все!" Владимир Раков и Михаил Макаров. Играют Ангела и Демона.
В древнетюркском языке слово basyrkan означает "ночной кошмар". На Закарпатье, откуда родом певица, босорканями называли ведьм.
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Песня Bosorkanya вошла в дебютный альбом Алины Паш Pintea: Gory 2019-го. Пинтя — имя закарпатского народного героя, местного Робин Гуда.
"Он был моим предком. Этот рассказ о нем. Этот альбом о мои корни, истоки, родные места. Ведь я родом с гор", — говорит певица.
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