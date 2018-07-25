Василий Шкляр представляет роман "Одинокий волк"

Писатель Василий Шкляр представит роман "Одинокий волк" на фестивале Ше.Fest Фото: Книжный Клуб

Писатель Василий Шкляр представит роман "Одинокий волк" на фестивале Ше.Fest.

Это история о украинце, солдате французского иностранного легиона. Он получает задание вывезти из оккупированной Чечни дочь генерала. Роман вышел в 2001 году под названием "Элементал". Тогда получил гран-при "Коронации слова". Сейчас его переиздали.

"Из всех моих произведений этот вышел самым динамичным и остросюжетным, но не имел большого резонанса. Мы с издателем подумали, что возможно название некоторых отпугивает. "Элементал"- тяжело и не понятно. Читатели думают, что может что-то о религии. Так решили назвать прозрачнее ", - говорит Василий Шкляр.

В основу сюжета легли реальные события спасения жены первого президента Чечни Аллы Дудаевой. С ней Василий Шкляр был знаком лично.

"В 1996 году Аллу Дудаеву задержала русская служба ФСБ, как раз после гибели мужа Джохара Дудаева. Она пыталась покинуть Чечню и вылететь в Турцию, однако в аэропорту Нальчика ее схватили. Закрыли в особняке под Москвой. Не знали, как с ней поступить. У Ельцина на носу были президентского выборы, думал как-то ее использовать. Из заключения ее освободили украинцы. Когда российские спецслужбы ее разыскивали, я пил с ней кофе в Карпатах. Моя книга - не копия событий. В книге наш легионер спасает не Аллу Дудаеву. Имеет сви отдельные задачи ", - говорит писатель.

Когда российские спецслужбы ее разыскивали, я пил с ней кофе в Карпатах

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События разворачиваются в 4 странах: Украине, Франции, России и в Чечне.

"В романе начале 2000-х было определенное предчувствие российско-украинской войны. И мой главный герой, этот супермен, вступает в поединок с московскими спецслужбами. Роман хотел экранизировать еще Александр Роднянский. Было начало 2002 года. Он меня позвал и сказал:" давайте сделаем четырёхсерийный фильм, как "Брат-2". А потом поехал в Москву, так все и затихло. Но теперь права на экранизацию приобрела одна кинокомпания. в следующем году должен выйти фильм ", - говорит Шкляр.

В романе начале 2000-х было определенное предчувствие российско-украинской войны

Ежегодно писатель презентует свои издания на фестивале "Шефест".

"Его самая главная ценность в том, что проходит в шевченковских краях. Там где действительно ступала нога Тараса . Все участники и гости чувствуют энергетику и его дух. Фестиваль надо развивать пока Моринцы станут местом паломничества украинцев со всего мира. Призвание Шефеста - привлечь молодежь. Обычно на патриотических мероприятиях их не очень густо. Но на таких праздниках, как этот и "Фестиваль непокоренной нации" в селе Грушковка Черкасской направлены как раз на юных ребят. Шефест дает понимание Шевченко как современной личности. На нем сейчас много архаических наслоений и в школьных программах, и в понимании его личности народом. Некоторые любят говорить, что Шеченко был простым человеком, таким, как все мы. Он как раз таким, как мы не был. Иначе мы жили бы в другом государстве ", - говорит Василий Шкляр.

Шефест дает понимание Шевченко как современной личности. На нем сейчас много архаических наслоений

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Фестиваль является благотворительным, на нем организаторы собирают пожертвования для украинских бойцов, воюющих против российской вооруженной агрессии в Украине.

"Шевченко использовала любая идеологическая машина. Даже большевики понимали, что возразить или отвергнуть такую ​​титаническую фигуру невозможно. Поэтому подстраивали его под себя. Но в действительности идеология здесь одна - он призван самой украинской судьбой. Есть пафосные слова, Шеченко был пророком. Но что делать, если действительно так было. Волею провидения было послано на нашу землю такую ​​фигуру. Так всегда получалось в нашей истории: когда из рук выбивали сабли на смену приходило слово. Первым загаворил Котляревский. Но это был смех помешательства на руинах сечи. Слово же Шеченка было направлено и достигло своей цели. Его услышали ", - говорит писатель.

Фестиваль Ше.Fest пройдет 18-19 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области в пятый раз.