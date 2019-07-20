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суббота, 20 июля 2019 15:44

В Украину приехала звезда французского кино

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  Катрин Денев в Одессе. Фото: ТСН
Катрин Денев в Одессе. Фото: ТСН

Французская актриса Катрин Денев приехала в Украину как специальная гостья Одесского кинофестиваля. Звезда прилетела в Одессу в пятницу, встретившись с поклонниками и журналистами.

Актриса проводит мастер-класс для участников фестиваля. Из-за большого ажиотажа организаторам пришлось перенести встречу Денев в большой зал Одесской музкомедии, пишет ua.interfax.com.ua.

На кинофестивале показывают ретроспективу фильмов с участием знаменитой актрисы. Ленту "Прощание с ночью" Андре Тешине она представила лично.

"На самом деле, это тот фильм, который я очень полюбила. Мне очень нравится история, сюжет. И мне очень нравится героиня, которую я играю. Это фильм, в котором довольно четко излагается позиция. Я думаю, лента будет очень близким женщинам, поскольку многие из них может представить ситуацию, подобную к сюжету фильма, и поставить себя на место моей героини", - сказала артистка во время представления фильма.

В субботу вечером состоится церемония закрытия кинофестиваля. Во время церемонии ему вручат почетную награду ОМКФ – "Золотой Дюк" за вклад в развитие киноискусства.

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Катрин Денев сыграла в более 100 фильмах. Трамплином в большом кино стала ее роль Женевьевы в знаменитом мюзикле "Шербурские зонтики". Актриса дважды удостоена премии "Сезар" за лучшую женскую роль – в фильмах "Последнее метро" (1981) и "Индокитай" (1993).

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