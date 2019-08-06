В Украине стартует проект "Культура в смартфоне" – Заболотная

Наталья Заболотная возглавила Офис культурных инноваций, основанный общественными организациями в партнерстве с государственными и частными институциями.



Как известно, Заболотная – президент Фонда гуманитарного развития Украины, первый директор-основатель Мистецького Арсенала.



Ключевая задача нового Офиса – открыть потенциал украинской культуры и науки с помощью инновационной платформы-маркетплейса "Украинский национальный интеллект", которая реализует принцип "Культура в смартфоне", об этом сообщает Апостроф.



"Сегодня культура является глобальным экономическим драйвером. Она привлекает в страны международных инвесторов, десятки миллиардов долларов от культурного туризма. А традиционные функции культуры – создание идентичности общества и его гуманитарная безопасность – получают совершенно новые возможности благодаря цифровым технологиям.



Сейчас государство должно занять проактивную позицию в том, чтобы открыть наш культурный потенциал. Каждый украинский музей, галерея, театр или иная культурная институция должны быть на 100% доступными в смартфоне. Единственной функцией, которая останется за пределами телефонного аппарата, станет физическое посещение заведения после знакомства с его возможностями", - рассказала Наталья Заболотная.



"Доля креативных индустрий в мировом ВВП уже сегодня составляет 9,5%, прогнозируемый прирост объема - 10% в год. Именно творчество и креатив не только идентифицируют страну, но являются драйверами экономики, стимулирующими туристическую индустрию и предпринимательско-инвестиционную среду, которая организовывается в экосистему новаторства и изобретений", – говорит соучредитель Офиса культурных инноваций Надежда Васильева.



"Украинский национальный интеллект" – это место, куда люди могут прийти со своими идеями, готовыми решениями, качественным культурным продуктом: музыкой, фильмами, картинами, книгами - и наконец смогут полностью реализовать свои способности и начать зарабатывать", – отметил Алексей Розенков, основатель платформы и один из соучредителей Офиса.



"На днях президент подписал указ о создании единого государственного портала цифровых услуг, который освободит граждан от необходимости иметь дело с устаревшей бюрократией. Мы уверены, что аналогичный свободный доступ к украинским культурным ресурсам и научному потенциалу должен быть обеспечен как для наших граждан, так и для всего мира", – подчеркнула Наталья Заболотная.



В планах Офиса уже осенью запустить пилотный проект присоединения первых ключевых украинских музеев к цифровой платформе. А 2020 год должен стать годом тотальной оцифровки украинского искусства, которое хранится в музейных, культурных, образовательных и научных учреждениях.

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