В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года.

Проект продюсерского центра PRONTO FILM под названием "Воля" прошел во второй этап конкурса госфинансирования фильмов патриотического направления, сообщает официальный сайт комикса.

Режиссером картины станет Евгений Матвиенко, продюсером выступит Максим Асадчий, сценарист Сергей Баженов.

В сети появились технические кадры из тестовых проб.

"Стилистически это должен быть приключенческий фантастический дизель-панк боевик в духе "Индианы Джонс", - говорится в сообщении.

Фото: thewill.com.ua

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По тематике военного противостояния в Донецком аэропорту выпустили комиксы. Сборники имеют названия "Киборги. Штурм" и "Киборги. Несокрушимые. Миссия: ДАП".

За основу рассказов приняли реальные события и воспоминания настоящих участников боев. При подготовке издания "Киборги. Штурм" авторы опросили 48 бойцов-очевидцев, сообщили в 93-й отдельной механизированной бригаде.