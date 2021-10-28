В стиле рок-баллад 1980-х: вокалистка группы "Скрябін" выпустила дебютную работу

Экс-фронтвумэн группы "Пающие Трусы" и вокалистка группы "Скрябін" Ольга Лизгунова создала группу Liz Gun Lite и выпустила дебютную песню Eighteen. Это англоязычная рок-баллада, которую певица написала вместе с участником коллектива Дмитрием Сергеевым.

Фото: предоставленное пиар-агентом певицы

Eighteen – это ностальгический трек по тем беззаботным временам, когда было 18 лет. В песне речь идет о переходе во взрослую жизнь, в которой открывается новый мир.

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"Мы взрослеем и по разным причинам теряем эту энергию и силу, которая у нас была в 18 лет. Эта песня является также месседжем, чтобы как можно дольше сохранять то ощущение 18-летнего, сколько бы лет вам ни было", - поделилась фронтвумэн Liz Gun Lite.

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