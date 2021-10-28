Танцы топлесс под дождем и эротические изгибы: Кароль выпустила клип-триллер

Артистка 36-летняя Тина Кароль представила клип на песню "Двойной рай" из нового студийного альбома. Видеоработа является романтическим триллером, снятым в соответствии с киноэстетикой 2000-х.

Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Звезда поделилась премьерой в Instagram. Видео представили на официальной YouTube-странице певицы.

Режиссером клипа выступила Алина Симоненко. Кароль подобрали исключительно total black образы: она предстала в черном мини-платье от David Koma, длинном от Saint Laurent и винтажном черном наряде Gucci, который создал Том Форд для этого бренда еще в 1998-м.

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Певица Тина Кароль в соблазнительном мини-платье анонсировала выход студийного альбома. Появилась в черном наряде, который удачно подчеркнул пышный бюст и тонкую талию. Сделала легкий макияж, а губы накрасила розовой помадой.