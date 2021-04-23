В США любят решать чужие проблемы - режиссер Семен Мозговой

Фильм "Соль из Бонневиля" на фестивале документального кино о правах человека Docudays UA получил особенное упоминание от жюри конкурса DOCU/УКРАИНА.

"Главные герои фильма, Назар и Максим, все свободное время проводят в маленьком гараже на Святошине в Киеве, - рассказывает кинокритик Дмитрий Сидоренко. - Деньги и силы идут на переоснащение старого мотоцикла Иж-49. А все потому, что после просмотра фильма Роджера Дональдсона "Самый быстрый Индиан" ребята загорелись идеей сделать самый быстрый в мире байк. Чтобы побить мировой рекорд, им не просто надо пересобрать заново мотоцикл 1951 года выпуска, но и добраться с ним в США. Именно там, на дне огромного высохшего соленого озера Бонневиль в штате Юта проходит известная трасса для установления рекордов скорости.

Снял ленту Семен Мозговой, который уже взял приз за лучший документальный фильм на Docudays UA два года назад с "Историей зимнего сада". Новое произведение Семена - на порядок более масштабное и выглядит почти приключенческим кино. Его героям сопереживаешь по-настоящему, очень хочется, чтобы у них все получилось. Том более, когда даже товарищи не верят в их успех.

"Соль из Бонневиля" выглядит раритетным кино искусственного производства, как и мотоцикл, который собрали герои. Это кино о том, как рекорды ставят обычные люди. Что не нужно быть известным спортсменом, достаточно упрямства и настойчивости. А выдающийся результат можно достигнуть в любой сфере, не обязательно в высшей лиге, потому что каждый сам устанавливает собственный максимум надежд".

Режиссер Семен Мозговой рассказал, как создавалось кино.

Автор: Кадр из фильма На международные соревнования "Bonneville Speed Week" в американском штате Юта приезжают поклонники скорости со всего мира. Режиссер Семен Мозговой в документальном фильме "Соль из Бонневиля" показал, как киевляне Назар Лаврушко и Максим Сагдиев установили рекорд скорости на мотоцикле Иж-49.

В Бонневиль едут люди со всего мира, чтобы ставить рекорды. Чем они занимаются, зачем это делают?

Это целая субкультура. Участники живут скоростью, рекордами. Изучают, как звучит мотор, что ты можешь сделать как человек с мотоциклом. Это их страсть. Гонщики собираются в Бонневиле, там много стариков, они прикольные чуваки. Кроме моих героев, из Украины были еще команды из Харькова и президента Киевского автомотоклуба Сергея Малика. Макс и Назар сошлись, потому что оба специализировались на мотоцикле Иж-49, "крутили" его семь лет, и на нем поехали на соревнования. Выступать в категории "Vintage Gas". Я подумал, что может быть интересный поворот.

Тебе такое увлечение не близко?

Не настолько, но все нравилось. Был также вопрос, достаточно ли быстро сможет поехать мотоцикл с Назаром или Максимом из-за их веса. Тогда я как самый легкий должен был сесть на мотоцикл и поставить рекорд в качестве одного из пилотов. Я не эксперт в этой теме. Но снимая, хотел сделать ленту, которая была бы интересной и для гонщиков. Чтобы они посмотрели фильм и сказали "классное кино". Автор: Кадр из фильма Киевляне Назар Лаврушко и Максим Сагдиев семь лет в гараже на Святошино готовили мотоцикл Иж-49 к международным соревнованиям "Bonneville Speed Week" в США. Установили мировой рекорд. Стали главными героями документального фильма "Соль из Бонневиля" Семена Мозгового

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Трудно было снимать фильм, не зная, чем закончится путешествие?

Когда ехали на соревнования, думали, побьют рекорд или нет. Невозможно было спрогнозировать. Это был вызов для меня, спортивный интерес. Фильм шел двумя путями. В любом случае должна была произойти драма. Сложилось как сложилось. Даже добавило притчевости. О том, что если ничего не просишь и жизнь дает. Или просишь много и жизнь не дает. У ребят есть жажда рекордов. В фильме рекорд поставил Назар. В следующем году Макс поехал и побил его достижение. Еще одна тема - Назар после соревнований остался в США. Макс мне говорил, что он бросил родину. В то же время сам он потерял друга.

Эти два парня очень разные. Но, как по мне, друг друга дополняют. Не поставили бы рекорд в одиночку. В них вышла кооперация ради достижения цели. Жизнь идет дальше, и у них есть выбор, жить прошлым или будущим, мечтами или реальностью.

Начал снимать фильм весной 2017 года, а последнюю сцену снимал летом 2019 года. Всего 30 съемочных дней. Рекорд ставили в 2018-м. Повезло, что в 2019-м оператор Сергей Стеценко поехал для другого проекта в Америку, и снял мне Назара, который остался там жить. Сначала было страшно, что мы ничего не сняли, что в кино нет истории. Думал, как из этого сделать фильм. Когда пришли новые материалы, наконец понял. Автор: Кадр из фильма Киевлянин Назар Лаврушко на мотоцикле Иж-49 установил мировой рекорд скорости на международных соревнований "Bonneville Speed Week" в США. Являтся героем документального фильма "Соль из Бонневиля" Семена Мозгового

Как проходили съемки в Бонневиле?

Мы едва добрались. Потеряли технику, она осталась в Париже. Часть команды не приехала вообще. Но в Америке люди любят решать чужие проблемы, это страна возможностей. Стоимость лицензии съемки телевизионного или документального проекту на Бонневиле стоит 5000 долларов. Но нас записали фанатов команды, а это 950 долларов. Хотели арендовать пикап, нигде не нашли. Таксист, который нас подвозил, узнав о проблеме, позвонил знакомому в прокат. Сказал, есть гости из Украины, которым нужен пикап. Так мы получили автомобиль. В отличие от украинцев, американцы готовы брать ответственность за других. Это нас спасло.

У нас снимали двумя камерами, в США - тремя, я также был оператором. Есть в фильме и постановочные моменты. Например, запрещено снимать, как участник на Бонневиле устанавливает рекорд. Проезды Назара и Макса по соляной пустыне мы снимали отдельно, позже. Это не повлияло на картинку. Конечно, Макс ощущал горечь, потому что не установил рекорд. Но он был в шлеме, и его эмоций не видно. Автор: Кадр из фильма Киевляне Назар Лаврушко и Максим Сагдиев получили сертификат об установлении мирового рекорда скорости в категории Vintage Gas на международных соревнований "Bonneville Speed Week" в США. Стали главными героями документального фильма "Соль из Бонневиля" Семена Мозгового

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В фильме много музыки. Дорого ли это стоило?

Если трек звучит до 30 секунд, в Америке можно не платить за использование. Это называется цитирования. Основной хит ленты - "Їхали чумаки" группы "Даха Браха". Играет, когда Назар и Макс приезжают в Америку. Сначала я думал, что снимаю веселое кино о рекорде и скорости. Но в процессе почувствовал, что это не весело. Хотелось показать с помощью этой композиции сложную эмоцию, страх и надежду.

Музыку к фильму написали грузинские композиторы Лука Лебанидзе и Звяд Мгебришвили. Они сами меня нашли и предложили сотрудничество Оказалось, у них есть собственную студию звукозаписи. В начальной версии музыки к фильму было много грузинских народных инструментов. Я только уменьшил их количество. Автор: Facebook Режиссер Семен Мозговой на церемонии награждения фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA получает особую награду конкурса DOCU/УКРАИНА за фильм "Соль из Бонневиля"

В чем для тебя особенность документального кино?

Это открытые границы для творчества и воображения. Задача документалиста - схватить момент, который уже никогда не произойдет. Для мне было важно, как это сделать и что за этим может стоять.

Твои ошибки во время съемок? Что бы ты хотел изменить?

Покрасить экстерьер гаража, его двери - это были деньги "в трубу". Решил, что будет некрасиво по картинке. В конце концов, кадр не вошел.

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Какие творческие планы?

Снимаю третий фильм, черно-белый игровой дебют "Праздник хризантем". Психологическая фантастика. О женщине, которая выжила в эпицентре ядерного взрыва, но потеряла личность. Ее лечат, пытаются понять, что происходит. Была целительницей, выращивала хризантемы. Это мой оригинальный сценарий, футуристическая антиутопия. Медитативное созерцательное кино. Автор: Facebook Герои фильма "Праздник хризантем" на футуристической локации в Северной Македонии. Фильм рассказывает про целительницу, которая выжила в эпицентре ядерного взрыва

Восприятие будущего сегодня изменилось. В ХХ веке господствовало утопическое мышление, все было хорошо, люди станут просветленными, покорят космос. Сейчас понятно, что мы идем в другую сторону, и вскоре может быть конец. Это совпадает с тем, что я снимаю. Завершить фильм планирую в 2022 году.

Часть картины снял на Балканах. Выбрал шедевры монументального искусства в Северной Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Они поражают своими масштабами и футуристическими формами, а также являются символами нового мира после пережитых человечеством ужасов Второй мировой войны.

Одновременно готовлюсь к документальному фильму, исследую тему. Хочу снять американские резервации и заброшенные колониальные места. Рассказать о трещинах между колониальным и постколониальным миром Америки, как это сочетается с персональными историями.



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