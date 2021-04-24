В "Симпсоны" пригласили для озвучки представителя ЛГБТ-сообщества

 
Ексклюзивы
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 81
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Просмотров: 747
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 180
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
2 Просмотров: 819
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
1 Просмотров: 558
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 324
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 369
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 531
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 1053
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 297
Фото
Все фото
5
10
21
6
5
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести &quot;Славянский базар&quot;
Тимур Мирошниченко отказался от фестиваля Лукашенко. Впервые за 10 лет не будет вести "Славянский базар"
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Украинец поставил провокационную оперу во Франции
Видео
Все видео
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Назвали фильм открытия Каннского кинофестиваля
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Центры психологической поддержки помогают детям, потерявшим родителей
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Самые интересные украинские альбомы 2021 года, которые стоит послушать
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 81
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 531
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 297
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 360
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 243
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
суббота, 24 апреля 2021 16:30

В "Симпсоны" пригласили для озвучки представителя ЛГБТ-сообщества

  Комментировать
В &quot;Симпсоны&quot; пригласили для озвучки представителя ЛГБТ-сообщества
Парикмахер кубинского происхождения Хулио (справа) в сериале "Симпосны" впервые появился в эпизоде ​​"Три геи в одной квартире". Гомер Симпсон узнал, что Мардж собиралась его бросить еще до рождения сына. Расстроившись решил пожить с представителями ЛГБТ-сообщества в гей-квартале, по сюжету.www.digitalspy.com

Американский актер Хенк Азариа потерял роль в мультсериале "Симпсоны". Создатели шоу решили заменить его в озвучке персонажа-гея Хулио. Сообщает The New York Post. На место Азария пригласили представителя ЛГБТ-сообщества, комика Тони Родригеса.

"Моя мечта осуществилась. Хулио, как и я гей и у него кубинское происхождение", - написал в Instagram Родригес.

поклоники "Симпоснов" должны помнить Хулио, как парикмахера Мардж, а также бывшего бойфренда Вейла Смизерса - секретаря миллиардера, владельца Спрингфилдськой АЭС Монтгомери Бернса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Marvel создал злодея с кризисом среднего возраста

Азариа стал известным после роли детектива в комедийной мелодраме "Красотка" 199О года с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

За озвучку "Симписонов" актер получил четыре "Эмми". Его голосом говорят бармен Мо Сизлак, шеф полиции Клэнси Виггам, многодетный деревенщина Клетус Спаклер, местный гений Профессор Фринк Продавец комиксов и многие другие.

Среди песонажей, которые в "Симпоснах" озвучивает Азариа был продавец в супермаркете инидийского происхождения Апу Нахасапимапетилон.

В 2018-м актер признался, что поменял отношение к этой роли после документального фильма "Проблему с Апу" ньюйоркца Гэри Кондаболу. В ленте обсуждали, проблему травли американцев азиатского происхождения из-за стереотипов в западной массовой культуре.

"Меня очень огорчила мысль, что кого-то молодого или старого могли дразнить на основе характера Апу. Часть меня чувствует, что надо поехать и у каждого индийца в этой стране и лично попросить прощения. Иногда я так делаю", - сказал Азария в телепрограмме "Позднее шоу со Стивеном Кольбером".

Отказался озвучивать Апу, а также чернокожего приятеля Гомера Симпсона Карла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Симпсоны" пригласили для озвучки представителя ЛГБТ-сообщества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
апреля

Совершили первое одиночное кругосветное плавание

Первые гривны напечатали в Германии

Сборная Лобановского бездарно проиграла Чехословакии

Вывели на орбиту телескоп Hubble

Психоаналитик издал книгу о снах

Начался геноцид армян в Османской империи

Размером с чемодан: первый компьютер Apple II весил 6 кг

Пропал без вести украинский композитор

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко 1 Просмотров: 42014
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
Дочь Брежневой в трусах, Стужук без нижнего белья и голые прелести блогера - какие снимки публикуют звезды
10
 1 Просмотров: 20160
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом
5 ритуалов, которые надо сделать перед утренним сексом Просмотров: 17145
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
Гороскоп на 23 апреля: кто будет в выигрыше
 1 Просмотров: 6858
Израиль &quot;забросали&quot; ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения
Израиль "забросали" ракетами. В Иерусалиме продолжаются столкновения Просмотров: 5067
Культура
В США любят решать чужие проблемы - режиссер Семен Мозговой
В США любят решать чужие проблемы - режиссер Семен Мозговой
6
 Просмотров: 225
Как понять фильм "Манк" - лидера номинаций на "Оскар"
Как понять фильм "Манк" - лидера номинаций на "Оскар"
 Просмотров: 144
Владеет способностью перевоплощаться в любого человека, которого когда-либо касался - бесплатно покажут новинки французского кино
Владеет способностью перевоплощаться в любого человека, которого когда-либо касался - бесплатно покажут новинки французского кино Просмотров: 117
Это претендент на альбом года
Это претендент на альбом года
 Просмотров: 108
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
Зеленский нарушает Конституцию - ряд общественных организаций сделали заявление
5
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
5
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
2
Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским
2
Депутатам представили будущего министра энергетики: кто он
Голосов: 90
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть