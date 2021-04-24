В "Симпсоны" пригласили для озвучки представителя ЛГБТ-сообщества

Парикмахер кубинского происхождения Хулио (справа) в сериале "Симпосны" впервые появился в эпизоде ​​"Три геи в одной квартире". Гомер Симпсон узнал, что Мардж собиралась его бросить еще до рождения сына. Расстроившись решил пожить с представителями ЛГБТ-сообщества в гей-квартале, по сюжету.www.digitalspy.com

Американский актер Хенк Азариа потерял роль в мультсериале "Симпсоны". Создатели шоу решили заменить его в озвучке персонажа-гея Хулио. Сообщает The New York Post. На место Азария пригласили представителя ЛГБТ-сообщества, комика Тони Родригеса.

"Моя мечта осуществилась. Хулио, как и я гей и у него кубинское происхождение", - написал в Instagram Родригес.

поклоники "Симпоснов" должны помнить Хулио, как парикмахера Мардж, а также бывшего бойфренда Вейла Смизерса - секретаря миллиардера, владельца Спрингфилдськой АЭС Монтгомери Бернса.

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Азариа стал известным после роли детектива в комедийной мелодраме "Красотка" 199О года с Ричардом Гиром и Джулией Робертс.

За озвучку "Симписонов" актер получил четыре "Эмми". Его голосом говорят бармен Мо Сизлак, шеф полиции Клэнси Виггам, многодетный деревенщина Клетус Спаклер, местный гений Профессор Фринк Продавец комиксов и многие другие.

Среди песонажей, которые в "Симпоснах" озвучивает Азариа был продавец в супермаркете инидийского происхождения Апу Нахасапимапетилон. В 2018-м актер признался, что поменял отношение к этой роли после документального фильма "Проблему с Апу" ньюйоркца Гэри Кондаболу. В ленте обсуждали, проблему травли американцев азиатского происхождения из-за стереотипов в западной массовой культуре. "Меня очень огорчила мысль, что кого-то молодого или старого могли дразнить на основе характера Апу. Часть меня чувствует, что надо поехать и у каждого индийца в этой стране и лично попросить прощения. Иногда я так делаю", - сказал Азария в телепрограмме "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". Отказался озвучивать Апу, а также чернокожего приятеля Гомера Симпсона Карла.