В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1800
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1890
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 954
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1440
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1872
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1611
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3600
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
8
8
25
15
7
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Видео
Все видео
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1440
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1170
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3735
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2628
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1179
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 13:31

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
5

  Комментировать

Автор: скрин с фильма
  1997-го в Каннах прошла премьера "Пятого элемента".
1997-го в Каннах прошла премьера "Пятого элемента".

7 мая 1997 на 51-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фантастического боевика "Пятый элемент".

Французскому режиссеру Люку Бессону идея любовной истории основанной на античной философии созрела еще в 16 лет. Будущий титулованный киношник интересовался теорией четырех стихий Эмпедокла и Платона. Оригинальный сценарий "Пятого элемента" написал в выпускных классах школы.

2263. Человечество активно путешествует космосом, сотрудничает с жителями других планет.

Водитель летающего такси из Нью-Йорка Корбен Даллас - его сыграл американец Брюсса Уиллис потерял семью, престижную профессию. Зато на его долю выпала миссия - спасение человечества от глобального зла - разреженной массы с интеллектом, которая движется на Землю. Победить его можно собрав четыре элемента - огонь, воду, воздух и землю в храме четырех стихий, которую построила раса хранителей жизни, мондошаваны. Но для этого нужен 5-й загадочный элемент. Лишь после того герой сможет завоевать сердце самой совершенной женщины, по сюжету.

Главную женскую роль в фильме сыграла американка с сербским и украинскими корнями Мила Йовович.

Автор: скрин с фильма.
  Мила Йовович сыграла главную женскую роль в фильме Лилу. Ее героиня - сверхчеловек, древнее существо-элемент, ДНК которой может сочетаться со всеми стихиями и побороть воплощение вселенского зла.
Мила Йовович сыграла главную женскую роль в фильме Лилу. Ее героиня - сверхчеловек, древнее существо-элемент, ДНК которой может сочетаться со всеми стихиями и побороть воплощение вселенского зла.

Ее героиня - сверхчеловек, древнее существо-элемент, ДНК которой может сочетаться со всеми стихиями и побороть воплощение вселенского зла Божественным Светом.

Специально для этого персонажа Бессон придумал "Божественный язык" с 400 слов. А Йовович его расширила. На съемочной площадке его знали только режиссер и Мила Йововоич.

"Бывало, мы с Милой говорили на этом языке. Когда хотели, чтобы нас не понимали на съемочной площадке", - рассказывал Бессон.

Гари Олдман сыграл главного антагониста. Как и Брсюс Уиллис попал в фильм без проб. Последний даже согласился урезать свой гонорар. Зато попросил процент от прибыли фильма.

Автор: fishki.net
  Люк Бессон работает на съемочной площадке "Пятого элемента". Будущем киношники идея любовной истории основанной на античной философии созрела еще в 16 лет.
Люк Бессон работает на съемочной площадке "Пятого элемента". Будущем киношники идея любовной истории основанной на античной философии созрела еще в 16 лет.

А с Олдманом Бессон подружился еще во время съемок фильма "Леон", где актер также играл врага главного героя. Хотя после съемок "Пятого элемента" актер жаловался на неудобный резиновый костюм персонажа, который приходилось носить все.

Еще один сложный костюм был у Девы Плавалагуны, с расы двуногих гуманоидов. Дизайн персонажа создал Жан Поль Готье, а над образом героини работал Джон Коппингер, дизайнер персонажей "Звездных войн".

Роль исполнила французская актриса Майвенн Ле Беско. Тогда была в отношениях с Бессоном.

Имя Плавалагуны - название хорватского городка, в котором Бессон вместе с родителями проводил летние каникулы. Они работали тренерами с подводной охоты, поэтому режиссер с самого детства увлекался морем и мечтал исследовать дельфинов. Плавалагуна с хорватской переводится "голубая лагуна". Поэтому и оперная дива, в фильме имеет кожу небесного цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шедевр похитили за 50 секунд

Арию Il dolce suono из оперы "Лючия ди Ламмермур" итальянского композитора Гаэтано Доницетти выполнила албанский певица Инва Мула. Часть партии записали на компьютере, ведь по легенде, диапазон голоса Плавунгы не доступен человеческому.

В общем фильм продемонстрировал самые дорогие и самые доступные спецэффекты в свое время и был с восторгом принят в Каннах. На фестивале картину представляли Люк Бессон и Мила Йовович, в которых начались романтические отношения после съемок. В продвижение картини также участвовал Брюсс Уиллис с женой Деми Мур и Крис Такер, который исполнил роль эксцентричного светского льва Руби Рода.

В мировом прокате "Пятый элемент" собрал $264 млн при бюджете $ 90 млн. Сейчас это $414,7 млн при бьюджети $129,6. На 1997 это был дорогим французским фильмом. Рекорд до сих пор не побили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
мая

В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

Шедевр похитили за 50 секунд

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 32895
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 31977
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 14031
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 12006
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
7
 Просмотров: 8919
Культура
Шедевр похитили за 50 секунд
Шедевр похитили за 50 секунд
 Просмотров: 207
"Чилдрен Кинофест" состоится онлайн
"Чилдрен Кинофест" состоится онлайн Просмотров: 36
Известный телеканал продолжит вещание в Украине
Известный телеканал продолжит вещание в Украине Просмотров: 414
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
 Просмотров: 729
На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива
На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива Просмотров: 585
Больше всего комментируют
7
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
6
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
6
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
4
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 271
Голосование Кто должен получить национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua