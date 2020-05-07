В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями

Автор: скрин с фильма 1997-го в Каннах прошла премьера "Пятого элемента".

7 мая 1997 на 51-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фантастического боевика "Пятый элемент".

Французскому режиссеру Люку Бессону идея любовной истории основанной на античной философии созрела еще в 16 лет. Будущий титулованный киношник интересовался теорией четырех стихий Эмпедокла и Платона. Оригинальный сценарий "Пятого элемента" написал в выпускных классах школы.

2263. Человечество активно путешествует космосом, сотрудничает с жителями других планет.

Водитель летающего такси из Нью-Йорка Корбен Даллас - его сыграл американец Брюсса Уиллис потерял семью, престижную профессию. Зато на его долю выпала миссия - спасение человечества от глобального зла - разреженной массы с интеллектом, которая движется на Землю. Победить его можно собрав четыре элемента - огонь, воду, воздух и землю в храме четырех стихий, которую построила раса хранителей жизни, мондошаваны. Но для этого нужен 5-й загадочный элемент. Лишь после того герой сможет завоевать сердце самой совершенной женщины, по сюжету.

Главную женскую роль в фильме сыграла американка с сербским и украинскими корнями Мила Йовович.

Автор: скрин с фильма. Мила Йовович сыграла главную женскую роль в фильме Лилу. Ее героиня - сверхчеловек, древнее существо-элемент, ДНК которой может сочетаться со всеми стихиями и побороть воплощение вселенского зла.

Ее героиня - сверхчеловек, древнее существо-элемент, ДНК которой может сочетаться со всеми стихиями и побороть воплощение вселенского зла Божественным Светом.

Специально для этого персонажа Бессон придумал "Божественный язык" с 400 слов. А Йовович его расширила. На съемочной площадке его знали только режиссер и Мила Йововоич.

"Бывало, мы с Милой говорили на этом языке. Когда хотели, чтобы нас не понимали на съемочной площадке", - рассказывал Бессон.

Гари Олдман сыграл главного антагониста. Как и Брсюс Уиллис попал в фильм без проб. Последний даже согласился урезать свой гонорар. Зато попросил процент от прибыли фильма.

Автор: fishki.net Люк Бессон работает на съемочной площадке "Пятого элемента". Будущем киношники идея любовной истории основанной на античной философии созрела еще в 16 лет.

А с Олдманом Бессон подружился еще во время съемок фильма "Леон", где актер также играл врага главного героя. Хотя после съемок "Пятого элемента" актер жаловался на неудобный резиновый костюм персонажа, который приходилось носить все.

Еще один сложный костюм был у Девы Плавалагуны, с расы двуногих гуманоидов. Дизайн персонажа создал Жан Поль Готье, а над образом героини работал Джон Коппингер, дизайнер персонажей "Звездных войн".

Роль исполнила французская актриса Майвенн Ле Беско. Тогда была в отношениях с Бессоном.

Имя Плавалагуны - название хорватского городка, в котором Бессон вместе с родителями проводил летние каникулы. Они работали тренерами с подводной охоты, поэтому режиссер с самого детства увлекался морем и мечтал исследовать дельфинов. Плавалагуна с хорватской переводится "голубая лагуна". Поэтому и оперная дива, в фильме имеет кожу небесного цвета.

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Арию Il dolce suono из оперы "Лючия ди Ламмермур" итальянского композитора Гаэтано Доницетти выполнила албанский певица Инва Мула. Часть партии записали на компьютере, ведь по легенде, диапазон голоса Плавунгы не доступен человеческому.

В общем фильм продемонстрировал самые дорогие и самые доступные спецэффекты в свое время и был с восторгом принят в Каннах. На фестивале картину представляли Люк Бессон и Мила Йовович, в которых начались романтические отношения после съемок. В продвижение картини также участвовал Брюсс Уиллис с женой Деми Мур и Крис Такер, который исполнил роль эксцентричного светского льва Руби Рода.

В мировом прокате "Пятый элемент" собрал $264 млн при бюджете $ 90 млн. Сейчас это $414,7 млн при бьюджети $129,6. На 1997 это был дорогим французским фильмом. Рекорд до сих пор не побили.