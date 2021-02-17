В прокат выходит фильм от создателя сериала "Поймать Кайдаша"

Актер Андрей Лелюх (слева) в фильме "Плохие дороги" играет украинского военного. Игорь Колтовский воплотил местного директора школы, который пьяным пересекает блокпост, вступает в конфликт с бойцами. Фото: facebook.com

Драма "Плохие дороги" выйдет в прокат 1 апреля. Это дебютный фильм автора сериала "Поймать Кайдаша" Натальи Ворожбит. Экранизировала собственную пьесу, которую ставили в Лондоне и Киеве.

Лента состоит из 5 отдельных новелл об украинских военных и жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

"5 разбитых дорог - 5 сюжетов о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных", - говорится в синопсисе.

В основе сюжета - истории из прифронтовой зоны. Автор услышала их 2015-го во время работы над сценарием фильма "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта. 2017-го на основе неиспользованных материалов написала пьесу "Плохие дороги" для лондонского театра Royal Court. В Украине спектакль поставила режиссер Тамара Трунова.

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Мировая премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года в программе "Неделя критики" Венецианского кинофестиваля. Получил приз Веронского киноклуба как "наиболее инновационная картина в конкурсе".

Украинская премьера прошла в октябре на фестивале "Киевская неделя критики". Наталья Ворожбит получила национальную премию кинокритиков "Киноколо" в категории "Открытие года". А актеров Юрия Кулинича и Оксану Черкашину признали лучшими в соответствующих категориях.

Продюсеры ленты - Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство осуществил кинопродакшн Kristi Films при поддержке Украинского культурного фонда.

"Самая мощная картина о войне за время нашей войны. И чуть ли не самое сильное, что можно было снять и сказать, - говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский. - В "Плохих дорогах" шок идет под руку с жизнью. И то, и другое - о Донбассе. Драматургия повторяет реальность с чуть ли не буквальным переносом ее на экран. Когда не надо ничего особенного придумывать, только воспроизвести, скажем, разговор бабушки и внучки. Автор говорит о жизни со всей правдой. Без купюр, редактирования, лицемерия. Это кино - оглушительный крик в глухое ухо".